In Dortmund fiel ein Mann am Hauptbahnhof ins Gleisbett. (Symbolfoto)

Dortmund: Mann stürzt am Hauptbahnhof aufs Gleis – dann werden SIE zu Helden

Was für ein Glück! Ein Mann ist am Freitagmorgen aufs Gleis im Hauptbahnhof Dortmund gestürzt, doch zwei Männer waren zur richtigen zeit am richtigen Ort.

Sie kamen dem Mann in Dortmund sofort zur Hilfe.

Dortmund: Mann fällt ins Gleis – Rettung durch Fremde

Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den frühen Morgenstunden am Hauptbahnhof Dortmund.

Ein alkoholisierter 50-Jährige war versehntlich von der Bahnstiegkante in den Gleisbereich gestürzt, wie zwei Männer gegenüber der Polizei Dortmund schilderten.

Ein paar Fakten über die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

Die beiden Zeugen (21 und 23 Jahre alt) zögerten nicht lange und retteten den Verunglückten aus dem Gleisbett. Zugverkehr gab es zum diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht.

Gegenüber der gerufenen Bundespolizisten klagte der Mann nach seiner Rettung über Schmerzen im Bein, außerdem hatte er eine Platzwunde im Gesicht. Die hinzu gerufenen Bundespolizisten begannen mit der Erstversorgung des Verletzten, alarmierten zeitgleich den Rettungsdienst.

Dortmund: Polizei warnt alle Zugreisenden

Der Rettungswagen brachte den 50-Jährigen schließlich zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Anlässlich des Unfalls warnt die Polizei Dortmund alle Reisenden an Bahnhöfen vor lebensgefährlichen Situationen an Gleisen. Tödliche Gefahren gehen demnach nicht nur von Zugverkehr selbst, sondern auch von Betriebsanlagen wie stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur aus. (kv)

