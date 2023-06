Dortmund: Beliebter Laden am Hauptbahnhof abgerissen – Kunden brauchen ganz viel Geduld

Diese Nachricht wird vielen Menschen, die sich häufiger am Hauptbahnhof in Dortmund aufhalten, gar nicht gefallen. Denn ein beliebter Laden wurde abgerissen.

Erstmal werden hier also keine Getränke und andere Snacks über die Ladentheke gehen und das wird auch für einen etwas längeren Zeitraum erstmal so bleiben. Für Fans des Landens im Dortmunder Hauptbahnhof gibt es auch gute Nachrichten.

Dortmund: Laden am Hauptbahnhof abgerissen

Wie in vielen anderen Städten, so schließen und öffnen auch in Dortmund regelmäßig neue Läden. Nun hat es einen Laden am Dortmunder Hauptbahnhof erwischt – genauer den Snackstand Yorma‘s. Dieser musste bereits Anfang April schließen. Hier hatten Kunden vorher Snacks, Baguetts oder Kaffee bekommen.

Derzeit wird der Platz derzeit für Bauarbeiten beansprucht, weswegen der Laden auch komplett abgerissen wurde. Doch das ist noch nicht alles, denn wie die „Ruhrnachrichten“ schreiben, wurde auch der Kiosk am Gleis geschlossen. Für Pendler sind also gleich mehrere Möglichkeiten an Snacks und Getränke zu kommen weggefallen.

Dortmund: Weitere Shops mussten schließen

Yorma‘s ist nicht der einzige Shop, der wegen der Umbauarbeiten schließen musste. Auch „K Presse und Buch“ sowie ein „Dunkin‘ Donuts“ waren betroffen. Die Bäckerei „Kamps“ hat sich nun in einem Container vor dem Hauptbahnhof in Dortmund angesiedelt. Kunden müssen also nicht komplett auf das Angebot verzichten.

Die Umbauarbeiten sollen bis zum Ende dieses Jahres abgeschlossen werden, gab die Deutsche Bahn zuletzt bekannt. Anschließend sollen viele Läden wieder eröffnen. Yorma‘s hat jetzt übrigens angekündigt, dass der Shop Anfang 2024 wieder eröffnet werden soll. Die Pendler am Hauptbahnhof Dortmund werden sich sicherlich freuen.