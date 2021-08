Dortmund: Situation am Hauptbahnhof eskaliert! Junge (15) beißt und tritt Polizisten

Dortmund. Ein Jugendlicher wollte sich partout nicht an eine derzeit allgemeingültige Regel halten – das rief das Ordnungsamt und die Bundespolizei in Dortmund auf den Plan.

Es begann alles recht harmlos, doch dann eskalierte die Situation in Dortmund am Hauptbahnhof. Denn der 15-Jährige ließ sich nicht beruhigen und biss einen Polizisten sogar in die Hand.

Dortmund: Jugendlicher geht Ordnungsamt an

Der junge Mann und sein zwei Freunde hatten gegen die Maskenpflicht verstoßen. Auch nach wiederholter Aufforderung durch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes, weigerten sie sich, eine Maske aufzuziehen. Sie wurden verwarnt, allerdings sahen die Beamten den Jugendlichen wenig später wieder ohne Mundschutz.

Drei Bahnmitarbeiter kamen zur Hilfe, da der 15-Jährige immer aggressiver wurde. Er bedrohte sie und wurde auch körperlich aggressiv. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes mussten ihn von seinen Mitstreitern trennen und fesselten ihn. Die Bundespolizei wurde auf daraufhin aufmerksam auf die Situation und nahm den jungen Mann mit zur Wache.

Dortmund: 15-Jähriger beißt Polizisten

Doch schon auf dem Weg dorthin griff der Jugendliche die Beamten wieder an und biss sogar einen der Polizisten in die Hand. Nach einem Test wurde festgestellt, dass er alkoholisiert war – und das nicht zu knapp. 1,72 Promille!

---------------------------------

Daraufhin informierte die Polizei die Mutter des Jungen und auch das Jugendamt. Jetzt droht ihm ein Strafverfahren wegen mehrerer Vergehen: Bedrohung, Beleidigung, Widerstand gegen die Beamten und Volksverhetzung. (mbo)