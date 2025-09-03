Außergewöhnliche Durchsage am Dortmunder Hbf – seine Stimme kennt jeder

Na nu! Ist das nicht? Ja, er ist es! Ab Dienstag (2. September) grüßt kein geringerer die Menschen am Hauptbahnhof in Dortmund über die Lautsprecher als Herbert Grönemeyer.

Etwas weiter östlich als „Tief im Westen“ richtet sich der „Bochum“-Sänger dabei ganz direkt an seine Fans. Die reisen in den nächsten Tagen gleich mehrfach nach Dortmund. Denn für ein ganz besonderes Fest gibt sich Herbert Grönemeyer an mehreren Tagen die Ehre in der Ruhrpott-Stadt.

Herbert Grönemeyer feiert Jubiläum in Dortmund

So spielt der Kult-Musiker zum 100-jährigen Jubiläum der Westfalenhalle insgesamt fünf Akustik-Konzerte in Dortmund. Gemeinsam mit seiner Band und einem Orchester wird Herbert Grönemeyer auf einer Bühne in der Mitte der Westfalenhalle Unplugged-Versionen seiner Erfolgshits performen. Kein Wunder, dass die Tickets schnell vergriffen und gleich drei Zusatzkonzerte angesetzt wurden.

Vor den jeweiligen Auftritten hallt dabei ab Dienstag die unverwechselbare Stimme Grönemeyers durch den Dortmunder Hauptbahnhof. Mit den Worten „Willkommen im schönen Ruhrgebiet“ begrüßt der Sänger seine Fans bis Montag (8. September) in den drei Stunden vor den Konzerten über Lautsprecher.

Grönemeyer-Botschaft am Dortmunder Hbf

„In der kurzen Botschaft ruft er zu Umsicht und Rücksichtnahme auf dem Weg zu den Konzerten auf und wünscht allen, dass sie auch nach Konzertende wieder sicher und ‚tänzelnd‘ nachhause kommen“, erläutert die Deutsche Bahn.

Das Unternehmen unterstütze dabei die Initiative von Herbert Grönemeyer für mehr Rücksichtnahme in Bus und Bahn. Die Durchsagen sollen an den Konzerttagen (2., 4., 5., 7. und 8. September) jeweils zwischen 16 und 19 Uhr alle fünf Minuten an den S-Bahn-Gleisen des Dortmunder Hauptbahnhofs abgespielt werden.