Dortmund: Unfassbarer Vorfall – Frau attackiert 81-Jährige ohne Vorwarnung

In Dortmund ist eine Seniorin aus heiterem Himmel attackiert worden. (Symbolbild)

Dortmund. Bei dieser Tat in Dortmund fehlen einem einfach die Worte!

Am Samstagnachmittag ist eine 81-Jährige am Hauptbahnhof in Dortmund von einer unbekannten Frau attackiert worden.

Laut Polizei saß die ältere Dame gegen 17 Uhr auf einer Sitzbank am Bahnsteig 8 im Dortmunder Hauptbahnhof. Eine Frau kam auf sie zu und verpasste ihr einfach so eine Ohrfeige. Daraufhin sackte die 81-Jährige zu Boden.

Dortmund: Frau flüchtet

Die Frau trat anschließend mehrmals mit ihrem Fuß gegen die Rentnerin. Dann machte sich die Angreiferin einfach aus dem Staub. Reisende vor Ort halfen der 81-Jährigen, konnten die Unbekannte aber nicht an der Flucht hindern.

Die Frau aus Hannover wollte sich in Dortmund nicht behandeln lassen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Future Image

Die Bundespolizei vor Ort bot der älteren Frau aus Hannover an, sie medizinisch im Rettungswagen versorgen zu lassen. Das wollte sie jedoch nicht und sagte, dass sie zu Hause zum Arzt gehen würde.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Kannst du helfen? Dann melde dich bei Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/6888000. Auch jede Polizeidienststelle in Dortmund nimmt Hinweise entgegen. (ldi)