Dortmund: Chaos am Hauptbahnhof! Zugverkehr steht komplett still

Chaos am Dortmund Hauptbahnhof am Mittwochabend (6. September)! Der Zugverkehr steht still. Pendler brauchen starke Nerven.

Wegen eines Schadens an der Oberleitung hat die Bahn den Dortmunder Hauptbahnhof am Mittwochabend (6. September) für den Zugverkehr gesperrt. Es gibt starke Behinderungen im Nah- und Fernverkehr. Züge rund um Dortmund sind massiv verspätet oder fallen aus. Derzeit wird versucht, Lösungen für Reisende zu finden, sagte eine Bahnsprecherin.

Mehr Themen und News haben wir hier:

Oberleitung beschädigt

Ein Reparaturzug ist auf dem Weg nach Dortmund – trotzdem ist noch unklar, wie schnell der Schaden behoben werden kann. Bahnkunden werden gebeten, sich in der digitalen Fahrplanauskunft zu informieren, ob ihr Zug fährt und wie sie ans Ziel kommen. Wodurch die Oberleitung beschädigt wurde, war der Sprecherin zufolge zunächst unklar.

In einer offiziellen Mitteilung der Deutschen Bahn heißt es: „Unser Personal vor Ort arbeitet unter Hochdruck an der Beseitigung der Störung. Die Behebung der Störung soll voraussichtlich bis in die Morgenstunden des Donnerstag (7. September) erfolgen“. (mit dpa)