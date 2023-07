Dortmund: Umgekippter Bagger legt Bahnverkehr lahm – Pendler brauchen starke Nerven

Die Geduld von Pendlern wurde am Mittwoch (26. Juli) in Dortmund ordentlich auf die Probe gestellt. Kurz nach 15 Uhr soll hier ein Bagger bei Bauarbeiten am Hauptbahnhof umgekippt sein.

Die Strecke zwischen Dortmund und Hamm musste infolge bis 17 Uhr gesperrt bleiben, teilte ein Bahnsprecher auf Nachfrage der „WAZ“ mit. Zwar sei der Bahnverkehr hier wieder angerollt. Doch im ganzen Ruhrgebiet sorgte das für massives Chaos. Zahlreiche Verspätungen und Ausfälle sind derzeit noch die Folge.

Dortmund: Züge werden ab Essen umgeleitet

Zwar konnte der Bagger von der Strecke entfernt werden. Derzeit werden die Züge der Linien RE 1 (RRX), RE 6 (RRX) und RE 11 (RRX) werden ab Essen Hauptbahnhof mit Ersatzhalt in Herne nach Kamen umgeleitet.

Reisende mit dem Ziel Bochum Hauptbahnhof und Dortmund Hauptbahnhof sollten die Züge der normal fahrenden S-Bahn 1 nutzen. Die Züge des RE 3 werden zwischen Dortmund-Kurl und Dortmund-Mengede umgeleitet. Dortmund-Scharnhorst wird deswegen nicht angefahren.

Aber nicht nur der umgekippte Bagger hielt Reisende in Dortmund auf. Seit 15.30 Uhr sorgte auch ein Kurzschluss in einer Oberleitung auf der Zugstrecke zwischen Dortmund und Witten im Bereich Dortmund-Barop für Probleme.

Busse und Straßenbahnen fahren weiterhin

Zwischen Witten und Dortmund besteht ab Witten Hauptbahnhof die Möglichkeit mit der Buslinie 379 oder der Straßenbahn 309 bis Bochum-Langendreer zu fahren. Ab dort besteht Anschluss an die S 1 nach Dortmund, informiert die „WAZ“.

Vor deinem Reiseantritt solltest du am Mittwoch also ganz genau überprüfen, ob deine Bahn rund um Dortmund auch wirklich fährt. Bis der Verkehr wieder störungsfrei rollt, kann es noch bis in die Abendstunden dauern.