Dortmund: Harry-Potter-Star kommt zur Comic Con – und verlangt absurden Preis für Autogramme

Dortmund. Fans von Harry Potter aufgepasst! Anfang Dezember startet wieder die German Comic Con in den Westfalenhallen Dortmund. Am 7. und 8. Dezember kommen dazu zahlreiche Stars aus den Bereichen Film, Serie und Musik nach Dortmund.

Unter anderem gibt sich auch ein Star aus der Harry-Potter-Reihe die Ehre in den Westfalenhallen: Tom Felton alias Draco Malfoy. Wer sich ein Autogramm oder besser noch ein gemeinsames Foto mit dem Briten oder mit anderen Gästen gönnen möchte, muss dafür tief in die Tasche greifen.

Dortmund: Üppige Preise auf German Comic Con

So müssen Besucher nur für ein einziges Autogramm des Schauspielers 80 Euro hinblechen. Ein Foto mit dem Mann, der in den Harry-Potter-Filmen den hinterhältigen Schüler Draco Malfoy spielt, kostet sogar noch mehr: satte 90 Euro.

Die Preise gelten allerdings nur, wenn Besucher die Leistungen bereits im Vorfeld gebucht haben. Wer sich erst in den Westfalenhallen in Dortmund entscheidet, dem dürften erfahrungsgemäß noch höhere Preise winken. Dabei kostet bereits der Eintritt zur Comic-Con in Dortmund eine Stange Geld.

Das kostet der Eintritt zur Comic Con in Dortmund

So verlangt der Veranstalter für beide Convention-Tage 70 Euro Eintritt. Tagestickets kosten 40 Euro. Wer bereit ist, das zu zahlen, den erwarten zunächst meist Merchandise-Stände.

Für die meisten Veranstaltungen, wie etwa ein Foto mit einem Star, müssen Besucher dann draufzahlen.

Diese Stars der Szene kommen zur Comic-Con nach Dortmund

Christopher Lloyd -Zurück in die Zukunft

David Harbour - Stranger Things

Tom Felton - Harry Potter

Melissa McBride - The Walking Dead

Ian Somerhalder - Vampire Diaries

Nick Carter - Backstreet Boys

Nathalie Emmanuel - Game of Thrones

Robert MacNaughton - E.T.

Giancarlo Esposito - Breaking Bad

Shannon Elizabeth - American Pie

u.v.m. >>>

Tom Felton ist übrigens der einzige Darsteller aus Harry Potter, der sich für das Event in Dortmund angekündigt hat. Jedoch wird die Gästeliste ständig aktualisiert.

Für eingefleischte Fans der Reihe von Joanne K. Rowling bleibt demnach noch eine Resthoffnung. Sollte sich diese nicht erfüllen, kann sich die Gästeliste jedoch trotzdem sehen lassen. (ak)