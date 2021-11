Dortmund: „Halloween-Streich“ eskaliert – Jugendlicher zückt Messer

Dortmund. Grausame Szenen in Dortmund-Dorstfeld! Drei Jugendliche haben sich am Halloween-Abend einen „Scherz“ erlaubt.

Als ein 38-jähriger Anwohner die Unruhestifter in Dortmund zurechtweisen will, eskaliert die Situation und einer der Jugendlichen zückt ein Messer.

Dortmund: Anwohner stört „Halloween-Streich“ – dann eskaliert die Situation

Am Halloween-Abend warfen drei Jugendliche auf der Straße „Am Wasserfall“ in Dortmund-Dorstfeld mit Eiern um sich. Ein 38-jähriger Anwohner sah dies gar nicht gerne und lief hinter ihnen her, um sie darauf anzusprechen.

Was tun als Zeuge einer Gewalttat? Das rät die Organisation Menschenrechte:

Schau hin: Ein Zeuge könnte den oder die Täter abschrecken, das Opfer fühlt sich gestärkt Organisiere Hilfe: Sprich Umstehende an und bitte sie um Unterstützung. Du kannst auch durch lautes Rufen oder Krach auf die Situation aufmerksam machen. Rufe die Polizei unter dem Notruf 110 an. Greife ein, wenn du dich dadurch nicht selbst gefährdest: Sprich den Täter an. Bleibe dabei höflich, aber bestimmt. Sprich, wenn es sich anbietet, auch mit dem Opfer: „Kann ich Ihnen helfen?“ Stelle dich als Zeuge zur Verfügung

Im Bereich Beckstedtweg zückte einer der Jugendlichen plötzlich ein Messer und stach auf den 38-Jährigen ein. Daraufhin flohen die drei Unruhestifter. Der Verletzte wurde glücklicherweise von zwei weiteren Anwohnern gefunden, die den Notarzt alarmierten. Der 38-Jährige wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert.

Noch am selben Abend stellte sich dann ein 14-Jähriger bei der Polizei in Dortmund. Er gestand, dass er es war, der dem Anwohner die Verletzungen zugefügt hat. Nun muss er sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. (lb)