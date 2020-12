Dortmund: Polizei stoppt Lkw – und landet einen gewaltigen Treffer!

Dortmund. In Dortmund ist einer verdeckten Ermittlungsgruppe ein großer Coup gelungen. Mit Hilfe des SEK stoppten sie einen Lkw aus Slowenien. Der Fahrer hatte gerade sieben Reisetaschen an einen Komplizen übergeben. Darin fanden die Ermittler kiloweise Drogen.

Was mit einem Zugriff der Polizei in Dortmund beginnt, ist nur der Anfang einer Geschichte, die Stoff für gleich mehrere Hollywood-Krimis bietet.

Dortmund: Polizei fängt Drogenkurier ab - dann beginnt die Razzia

Lange hatten Ermittler der Polizei Hagen gemeinsam mit den Behörden aus Siegen, Olpe und dem Märkischen Kreis sowie der Staatsanwaltschaft Hagen ermittelt. Am 24. November schlugen sie in Dortmund erstmals zu.

57 Kilo Marihuana und 25 Kilo Haschisch stellten die Beamten bei dem Zugriff sicher. Es folgte eine Razzia an 14 Orten in Olpe, Kirchhunden, Dortmund und Duisburg. Sie fanden:

1 Liter Amphetamin-Öl

15 Kilogramm einer Chemikalie zur Herstellung von Amphetamin

6 Kilogramm Marihuana

67.000 Euro Bargeld

Vier Männer wanderten in Untersuchungshaft. Und es geht noch weiter.

SEK stürmt weitere Wohnungen in Hagen und Wuppertal

Die gleiche Ermittlungsgruppe nahm am Mittwoch einen Drogenhändler aus Hagen hoch. Der betrieb einen professionellen Online-Drogenhandel. Kunden konnten dort nahezu alle illegalen Drogen shoppen und per Kryptowährung, wie etwa Bitcoin, bezahlen.

In dem Onlineshop gab es Sonderangebote und Rabatte bei Abnahme von größeren Mengen. Foto: Polizei

Die Adressen wurden verschlüsselt übermittelt. Danach ging die Ware per seriösem Paketdienst an die Kunden raus. Das SEK stürmte am Mittwoch zwei Wohnungen in Hagen und Wuppertal und nahm zwei Hauptverdächtige fest. Bei weiteren Durchsuchungen wurden auch die Firmenräume des Online-Drogenshops in Wuppertal gefunden.

Dort stießen die Beamten auf:

2,1 Kilogramm Amphetaminpaste

1,2 Kilogramm Heroin

6,1 Kilogramm Ecstasy

1,1 Kilogramm Crystal Meth

1 Kilogramm Kokain

8,8 Kilogramm Amphetaminöl

2,5 Kilogramm Katma (Zusatzstoff für Heroin)

Die Polizei stellte massenhaft Drogen in NRW sicher. Foto: Polizei

Bei den Durchsuchungen wurden noch weitere Chemikalien und Zusatzstoffe zur Herstellung synthetischer Drogen sowie zahlreiche teure Autos sichergestellt.

Der mutmaßliche Haupttäter (38) sowie zwei weitere Tatverdächtige (32 und 33) sitzen nun in Untersuchungshaft. Am Donnerstag wurden noch zwei weitere Männer festgenommen. (ak)