Dortmund: Großeinsatz in Wickede! Männer gehen vor Kiosk mit Stangen und Shisha aufeinander los – aus diesem Grund

Dortmund. Großeinsatz der Polizei in Dortmund!

Am Dienstagnachmittag sind mehrere Männer vor einem Kiosk aufeinander losgegangen. Sie griffen sich teils mit Stangen und einer Shisha an. Acht Personen wurden dabei leicht verletzt. Am Mittwoch gab die Polizei Dortmund erste Erkenntnisse über den Hintergrund der Tat preis.

Dortmund: Männer gehen mit Stangen und Shisha aufeinander los

Gegen 16.10 Uhr erhielt die Polizei gleich mehrere Notrufe von Zeugen, die von einem eskalierenden Streit vor einem Kiosk in Dortmund-Wickede berichteten.

Laut Zeugenaussagen stritten sich zwei Gruppen aus insgesamt acht Männern auf dem Bockumweg zunächst verbal, dann gingen sie aufeinander los. Sie schlugen mit Fäusten teils aber sogar mit Eisenstangen aufeinander ein. Auch mindestens eine Shisha soll als Waffe eingesetzt worden sein, wie die Polizei gegenüber DER WESTEN berichtete.

Die beiden rivalisierenden Vierergruppen bestanden zum einen aus vier Dortmundern (17, 17, 21, 25), und zum anderen aus drei Dortmundern (33, 36, 56) sowie einem Mann aus Bad Frankenhausen (35).

Familienstreit als Ursache

Die Polizei eilte schließlich mit mehreren Einsatzwagen - darunter auch einer Hundertschaft - zum Tatort und trennte die beiden Gruppen von einander. Bei dem Streit wurden die beteiligten Personen verletzt, fünf von ihnen kamen ins Krankenhaus.

Hintergrund der Auseinandersetzung war offenbar eine länger bestehende Streitigkeit zwischen zwei Familien, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Polizei stellte Strafanzeige gegen die Männer. Die Ermittlungen zu dem Streit dauern an.