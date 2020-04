Dortmund: Großeinsatz des SEK! Beamte stürmen fünf Wohnungen – auf der Suche nach diesen Männern

Großeinsatz der Polizei in Dortmund!

Am Donnerstag hat das SEK in Dortmund fünf Wohnungen durchsucht. Die Beamten waren auf der Suche nach Mitgliedern einer Bande, gegen die bereits Haftbefehle bestanden. Sie sollen mehrere Geldautomaten in ganz Deutschland aufgebrochen haben.

Dortmund: Großeinsatz des SEK in der Stadt

Dabei sollen die Täter insgesamt etwa 500.000 Euro erbeutet haben. Viele Aufbruchsversuche seien zwar gescheitert, doch weil die mutmaßlichen Täter laut Staatsanwalt dabei „besonders brachial“ vorgegangen seien, entstand ein sechsstelliger Sachschaden.

Die Ermittlungen zu dem Fall laufen seitens Polizei und Staatsanwaltschaft bereits seit Herbst 2019. Weil die Täter in Deutschland verstreut leben, gab es in NRW parallel Einsätze im Rheinland und im Bergischen Land.

Polizei sucht weiteren Tatverdächtigen mittels Hubschrauber

Weitere Durchsuchungsbefehle setzten die Beamten in diesem Zusammenhang in Sachsen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz um. Insgesamt vollstreckten die Beamten bis zum Vormittag sieben Haftbefehle gegen Männer im Alter zwischen 27 und 48 Jahren. Sie sollen noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein weiterer mutmaßlicher Täter wird derzeit noch mittels Hubschrauber gesucht.

Noch in der Nacht zum Donnerstag hatte die Bande versucht, einen Geldautomaten in einer Volksbank in Iserlohn aufzubrechen. (vh)