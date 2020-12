Dortmund: Graffiti im Klinikviertel aufgetaucht – sie sollen Angst vor Impfung machen

Dortmund. Über Nacht waren sie plötzlich da: Im Klinikviertel in Dortmund prangen in roter Schrift auf weißer Wand diverse neue Graffitis.

Die Schmierereien haben anscheinend alle ein Ziel: Die Menschen in Dortmund vor der Corona-Schutzimpfung zu verunsichern. Darüber haben die „Ruhrnachrichten“ berichtet.

Dortmund: Unbekannte beschmieren Wände mit Graffitis gegen die Corona-Schutzimpfung

„Der Impfstoff hat Tiffany Dover getötet“ steht unter anderem in Dortmund geschrieben. Mehr noch: „Biontech tötet“ oder „Schützt unsere Krankenschwestern“ lesen die Anwohner des Klinikviertels seit Montag, sobald sie ihre Wohnungen verlassen.

Graffitis sind in Dortmund keine Seltenheit, doch die neu hinzugekommenen im Klinikviertel werfen Fragen auf. (Symbolbild) Foto: imago images / Oliver Schaper

Insgesamt acht Hauswände in der Johannesstraße, der Beurhausstraße und der Poststraße wurden mit diesen oder ähnlichen Sprüchen beschmiert.

-------------------------------

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

-------------------------------

Wer sie an die Wände gebracht hat ist derzeit noch völlig unklar.

+++ Dortmund: Drogendealer (23) soll zwei Mädchen vergewaltigt haben – nach erster Tat wurde er sogar noch laufen gelassen +++

Dortmund: Das steckt hinter den Schmierereien

Doch wer ist die in den Graffiti erwähnte Tiffany Dover? Die Krankenschwester arbeitet in einer Klinik in Chattanooga (Tennessee, USA) und wurde am 17. Dezember im Beisein zahlreicher Medien als erste Pflegekraft gegen das Coronavirus geimpft.

Wenig später gab sie dem TV-Sender „abc“ ein Interview, bei dem sie für kurze Zeit das Bewusstsein verlor. Ein gefundenes Fressen für alle Verschwörungstheoretiker – auch, wenn Dover später erklärte, dass es ihr wieder gut gehe.

-------------------------------

Mehr Themen aus Dortmund:

-------------------------------

Auch in den sozialen Medien in Deutschland geisterten laut „Ruhrnachrichten“ zwischenzeitlich Gerüchte umher, laut denen Dover angeblich verstorben sein soll.

Die haben sich zwar längst als falsch herausgestellt, doch womöglich haben sie bei dem Graffiti-Schmierer aus Dortmund dennoch Anklang gefunden. (vh)