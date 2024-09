Dortmund: Traditions-Laden muss schließen – aus einem bitteren Grund

Traurige Nachrichten in Dortmund, denn ein Traditions-Laden hat keine andere Wahl, als für immer zu schließen. Der Grund für die Schließung ist jedoch nicht, dass die Kundschaft ausgeblieben ist, sondern ein anderer.

Die „Getränke-Oase“ in der Martener Straße 359 ist schon lange ein fester Bestandteil des Dortmunder Westens. Obwohl der Getränkemarkt zwischenzeitlich den Inhaber gewechselt hat, besteht das Geschäft seit 1997 und bietet den Kunden alles von Wasser über Softgetränke bis zu Bier an.

Dortmund: Geschäft schließt nach 27 Jahren

Damit ist bald jedoch Schluss und an der Eingangstür des Geschäfts in Dortmund wird die traurige Nachricht verkündigt. Auf dem Zettel steht: „Liebe Kunden, wir schließen zum 21.9.2024 unseren Laden. Wir bedanken uns bei unseren Kunden für ihre Treue!“ Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, gibt es bisher noch keine Informationen über einen Nachmieter.

Viele Kunden sind enttäuscht über den Entschluss, die „Getränke-Oase“ in Dortmund zu schließen. Auf sozialen Medien diskutieren auch viele Nutzer fleißig, was der Grund für die Schließung sein könnte. Ein User vermutet so zum Beispiel: „Der Laden hatte keinen Umsatz mehr.“

Dies wird jedoch von Michael Schürmann abgestritten, der zusammen mit seinem Bruder die Getränkemarkt-Kette führt. Er bedauert den Entschluss, das Geschäft in Dortmund zu schließen und schreibt: „Wir wären gerne geblieben.“ Man hat sich nicht dazu entschlossen, das Geschäft zu schließen, weil man zu wenige Kunden hat, sondern aus einem anderen Grund.

Getränke-Oase weiterhin in der Stadt vertreten

Schürmann erklärt, dass die „Raumkosten“ für das Geschäft in Dortmund, also die Miete und Nebenkosten, schlicht ergreifend zu hoch sind. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, erklärt der Inhaber: „Der Markt ist so für uns nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.“

Jedoch sollten Kunden des Geschäfts nicht zu sehr über die Schließung enttäuscht sein, denn die „Getränke-Oase“ kann man trotz der Schließung auch weiterhin in Dortmund finden. In den Stadtteilen Brackel, Kirchhörde, Nette und Scharnhorst sind weiterhin Filialen der Kette „Getränke-Oase“ vertreten.