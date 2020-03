Dortmund: Gäste grölen widerliche Lieder in Kneipe – Wirt irritiert mit DIESER Aussage

Dortmund. Ein Video aus einer Kneipe in Dortmund sorgt gerade für Aufregung. Es wurde mittlerweile aus dem Internet gelöscht, weil es eine Gruppe junger Männer, die bei ihrem Kneipenbesuch rassistische Lieder grölte, zeigte.

Jetzt hat auch der Wirt der Kneipe auf die rassistischen Lieder reagiert. Seine Reaktion ist schockierend.

Dortmund: Gruppe grölt rassistische Lieder und deutet Hitlergrüße an

Vergangenes Wochenende waren offenbar mehrere junge Männer in der Kneipe „Vater&Sohn“ in Dortmund, die den ganzen Abend Lieder gesungen haben sollen. Neben Liedern über Borussia Dortmund sollen sie aber auch Lieder mit extremistischen Inhalten gegrölt haben: Auf Hass-Lieder über Schalke 04 sollen auch antisemitische Inhalte zu hören gewesen sein, wie die Ruhrnachrichten schreiben.

So sollen die Männer den Song „Moonlight Shadow“, den Schalker Fußballfans gewöhnlicherweise im Stadion singen, in abgewandelter Form gesungen haben. Es sei dabei die Rede von „Gelsenkirchener Jude“ gewesen sein. Doch das war noch nicht alles. Die Männer sollen sogar Hitlergrüße angedeutet haben.

Im Lauf des Abends seien dann zwar einzelne Personen aus der Kneipe geworfen worden. Allerdings sei das nicht wegen der rassistischen Lieder passiert, sondern weil es sich um Betrunkene gehandelt haben soll, die offenbar Unruhe machten.

Wirt will nichts mitbekommen haben - Schriftliche Reaktion eindeutig

Das Instagram-Video aus der Kneipe sei dann im Internet verbreitet worden. Am nächsten Tag soll der Wirt von „Vater&Sohn“ auf das Video aufmerksam geworden sein. Nach kurzer Zeit war das Video wieder offline.

Der Mann erklärt weiter, dass er an dem Abend in der Kneipe gewesen sei, aber nichts von den rassistischen Gesängen mitbekommen haben soll. Und er versichert gegenüber den Ruhrnachrichten: „Wir sind auf jeden Fall keine Rechten-Kneipe.“ Er unterstütze mehrere Dortmunder Sportvereine mit vielen Migranten. Und auch an dem Abend seien viele Ausländer in der Kneipe gewesen.

Außerdem sagt der Wirt, dass er mindestens einen der Gäste seit Jahren kenne. Es handele sich um „harmlose Fußballjungs“. In einer Erklärung auf der Facebook-Seite schreibt „Vater&Sohn“ weiterhin: „Wir verurteilen das was in unserem Geschäft am späten Abend passiert ist, auf´s schärfste und distanzieren uns von jedem Rechts -, Religiösen- und Linksextremismus.“