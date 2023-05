Dortmund: Gewalteskalation bei Kreisligaspiel – Linienrichter gewürgt

Gewaltexzesse bei einem Fußballspiel in Dortmund! Am Sonntag (7. Mai) musste ein Spiel der Kreisliga am Sportplatz (Im Odemsloh) abgebrochen werden, weil Zuschauer plötzlich auf einen Linienrichter losgingen.

Der gerade einmal 19-jährige Dortmunder sah sich plötzlich von Anhängern des Gastvereins umzingelt. Ein Mann soll ihm dann sogar an die Gurgel gegangen sein. Die Polizei sucht nach dem Tatverdächtigen.

Dortmund: Linienrichter (19) gewürgt und schwer beleidigt

Ein offenbar hitziges Fußballmatch sorgte am Sonntagnachmittag für Aufregung. Kurz vor Ende der Kreisliga A-Partie zwischen Osmanlispor Dortmund und Rot Weiß Germania 11/67 hatte der Gastverein das 2:2 geschossen, wie die Dortmunder Polizei berichtet. Laut „fussball.de“ soll es sogar nach der 89. Minute passiert sein – allerdings mit einem Ausgleichstreffer durch den Gastgeber.

Jedenfalls kippte die Stimmung auf und neben dem Platz dadurch merklich. Gegen 16.55 Uhr stürmten dann plötzlich Zuschauer des Gastvereins auf das Feld und umringten einen 19-jährigen Linienrichter. Einer hätte dann den jungen Mann gepackt und ihn für mehrere Sekunden gewürgt. Der Schiedsrichter reagierte umgehend und brach das Spiel ab. Noch auf dem Weg in die Kabine hätten die Gast-Anhänger noch schlimme Beleidigungen losgelassen.

Gesucht wird dieser Mann

Die Polizei hat bereits ein Strafverfahren eingeleitet gegen die aggressiven Zuschauer. Besonders wichtig hierfür wäre jedoch die Identifikation des vermeintlichen Würgers. Dieser war nämlich bei Eintreffen der Beamten nicht mehr anzutreffen.

Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß sein. Er sei von korpulenter Statur und habe einen schwarzen Vollbart. An Kleidung trug er zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und eine schwarze Jeans mit gleichfarbigem Basecap und einer großen Goldkette. Wer die beschriebene Person erkennt, soll sich bei der Kriminalwache unter der Telefonnummer 0231 132 7441 melden.