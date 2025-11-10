Polizei-Einsatz bei Kreisliga-Kick in Dortmund: Nach dem Abpfiff prügelten die Spieler aufeinander ein

Ob Borussia Dortmund, Bayern 04 Leverkusen, 1. FC Köln oder auch Borussia Mönchengladbach – in NRW regiert vielerorts der Fußball. Doch nun kam es nach einem Kreisliga-Spiel in der Pott-Stadt zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Rund 20 Spieler schlugen aufeinander ein – jetzt ermittelt die Polizei.

Massenschlägerei nach Dortmund-Spiel – fünf Personen verletzt

Eigentlich sollte es am Sonntag (9. November) in Dortmund nur ein ganz normales Kreisliga-Spiel werden – doch nach dem Abpfiff (etwa gegen 15.20 Uhr) eskalierte die Situation völlig. Nach der Partie zwischen SuS Derne 19 II und K.F. Sharri IV (Kreisliga C5) kam es nämlich zu einer handfesten Auseinandersetzung vor den Kabinen: Plötzlich schlugen die Fußball-Spieler aufeinander ein.

Nach Angaben der Polizei gegenüber DER WESTEN sollen sich bis zu 20 Personen an der Schlägerei beteiligt haben. Dabei flogen offenbar nicht nur Fäuste: Die Beamten fanden am Tatort auch einen Schraubendreher, der sichergestellt wurde. Inwieweit diese Waffe benutzt wurde, ist noch offen. Bei dieser Massenschlägerei wurden nach Informationen der Ordnungshüter fünf Menschen leicht verletzt, eine weitere Person stand unter Schock.

Polizei ermittelt

Kein Wunder, dass laut Aussage des Ordnungshüters gleich mehrere Rettungswagen vor Ort im Einsatz waren, um die Verletzten zu versorgen. Die verletzten Spieler wurden medizinisch versorgt, doch damit ist der Fall noch nicht beendet, denn es wurden mehrere Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Die Hintergründe zur Tat sind nämlich weiterhin noch unklar, wie der Polizist gegenüber DER WESTEN betonte. Nun ermittelt die Zuständigen, wie es zu der Eskalation kommen konnte und ob der gefundene Schraubendreher tatsächlich als Waffe eingesetzt wurde.



