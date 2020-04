Dortmund: Bei ihrem Umzug ahnte die Frau noch nicht, was ihr an dem neuen Ort blühen würde. (Symbolbild)

Dortmund: Frau will umziehen – sie ahnt nicht, was ihr am neuen Ort blüht

Dortmund. Stell dir vor, du willst an einen neuen Ort ziehen, doch dort läuft nichts so, wie du dir es vorgestellt hast.

Das ist einer Frau aus Dortmund passiert, die nicht geahnt hatte, was ihr am neuen Ort blühen würde.

Dortmund: Frau will umziehen - an ihrem neuen Ort blüht ihr Entsetzliches

Man könnte meinen, wer zufällig während der Corona-Krise umziehen will, ist schon genug bestraft. Aber das, was Ulrike K. aus Dortmund erleben musste, ist noch deutlich schlimmer. Die Rentnerin entschied sich dazu, den Ruhrpott zu verlassen und dauerhaft nach Ostfriesland zu ziehen. Dafür kaufte sie ein Haus in Leezdorf, im Landkreis Aurich.

Trotz Corona-Krise überstand sie den Umzug in den Norden gut. Doch dann ging der Stress erst richtig los. Sie ging zum Landrat Aurich, um ihre Adresse umzumelden. Dort kam der Schock: „Ich habe gesagt, ich möchte mich ummelden. Wie kann ich das jetzt in der Corona-Krise tun? Und dann sagte man mir, das geht jetzt gar nicht mehr“, erzählt die Rentnerin gegenüber dem NDR-Satiremagazin Extra 3.

Landrat hat merkwürdige Erklärung

Schuld daran ist die erlassene „Corona-Allgemeinverfügung“. Zweitwohnungsbesitzer müssten demnach nach Hause fahren und ihren Erstwohnsitz aufsuchen, erklärt Olaf Meinen vom Landrat Aurich. Und weil die Rentnerin ihren neuen Wohnort nicht anmelden durfte, sollte sie tatsächlich wieder zurück nach Dortmund fahren. Grund: Der Kreis Aurich will offenbar in Corona-Zeiten keine neuen Bürger. Ulrike K. war entsetzt.

Schließlich sei ihr altes Haus in Dortmund bereits geräumt und die Rentnerin könne nicht wieder zurück. Aber die Erklärung reichte dem Landrat nicht. Also habe Ulrike K. Zeugen aufgebracht, die bestätigen konnten, dass sie nicht wegen Corona nach Ostfriesland gezogen sei, sondern um dauerhaft dort zu leben.

Dortmund: Frau ahnt bei Umzug noch nicht, was ihr blühen wird

Für den Landrat war jedoch auch das nicht ausreichend. Er verlangte Fotos von dem leerstehenden Haus in Dortmund. Also fuhr die Rentnerin bis nach Dortmund und schoss Fotos von ihrem alten Haus. Erst dann glaubte der Landrat der Frau und erlaubte ihr schließlich, in Aurich zu bleiben, wie Extra 3 berichtet. (nk)