Dortmund: Frau will mit Tochter aus dem Auto aussteigen – dann erwartet sie der Schock ihres Lebens

In Dortmund wurde eine Frau Opfer eines bedrohlichen Überfalls.

Als sie spätabends aus ihrem Auto aussteigen wollte, wurde sie von einem unbekannten Mann überrascht, der sie ausrauben wollte. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Dortmund: Mutter und Tochter werden überfallen

Die 48-jährige Frau kam am Freitagabend gegen 22.50 Uhr an der Böcklinstraße in Lünen bei Dortmund an. Als sie ihr Auto geparkt hatte und gemeinsam mit ihrer Tochter ausstieg, kam plötzlich ein unbekannter Fußgänger auf die beiden zu – und zog eine Schusswaffe aus seinem Hosenbund.

Der Unbekannte bedrohte die Frauen und forderte deren Bargeld, dann flüchtete er zu Fuß in Richtung Dürerstraße.

Dortmund: Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei Dortmund sucht Zeugen, die etwas gesehen haben oder Angaben zum Täter machen können. Er wird auf etwa 25 bis 35 Jahre geschätzt und ist zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur und sprach akzentfrei Deutsch. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Kapuzenpullover und eine Jeanshose.

Hinweise an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter 0231-132-7441.