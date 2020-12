Dortmund: Frau stellt einfache Frage zu Weihnachtstradition – und entfacht eine lange Diskussion

Heiße Diskussion in Dortmund: Was gehört an den Weihnachtsbaum und was nicht?

Dortmund bricht in diesem Jahr mit einer langen Weihnachtstradition. Zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren verschönert der größte Weihnachtsbaum der Welt coronabedingt nicht das Stadtbild in Dortmund.

Zeit, um auch andere Weihnachtstraditionen zu überdenken, oder etwa neu zu etablieren?

Dortmund: Frau stellt einfache Weihnachts-Frage – und entfacht Diskussion

Konkret geht es um ein Gemüse, das vielen Deutschen wohl bekannt ist: die Gurke. Doch in welcher Verbindung soll die grüne Salatbeilage zu Weihnachten stehen?

In vielen Haushalten gehört die Weihnachts-Gurke an den Tannenbaum. Foto: Johannes Schmitt-Tegge / dpa

Das fragte Claudia Grünwald in einer Dortmunder Facebook-Gruppe: „Versteckt eigentlich jemand diese komische Gurke im Baum. Ich habe noch nie etwas von dieser angeblichen deutschen Tradition gehört. Wie ist es bei euch?“

„Wer denkt sich so einen Unsinn aus?“

Mit dem angeblichen Weihnachts-Brauch können allerdings wenige etwas anfangen. „Gurke im Baum verstecken? Wer denkt sich so einen Unsinn aus?“, fragt einer.

Die Frage ist tatsächlich nicht so leicht zu beantworten. Tatsächlich existiert die Weihnachtsgurke als glasgeblasener Baumschmuck und geht offenbar vor allem in den USA als "Christmas Pickle" (Weihnachts-Essiggurke) regelmäßig über die Ladentheke.

Weihnachtsgurke aus den USA nach Deutschland?

Dort gilt: Wer den grünen Gurken-Schmuck als erster entdeckt, bekommt ein zweites Geschenk. Den wenigsten Dortmundern ist diese Tradition ein Begriff.

Einer jedoch teilt in der Runde, dass er eine Weihnachtsgurke habe: „Frag mich bitte nicht wieso. Haben sie geschenkt bekommen und den Kindern ist es heilig“, schreibt er. Andere lehnen den Brauch sofort ab: „Oh nein... bitte nicht noch mehr Blödsinn aus Amiland nachmachen.“

Hat die Weihnachtsgurke ein Deutscher eingeführt?

Doch in den USA wird die "Christmas Pickle" offenbar als alte deutsche Tradition verkauft. Einem Mythos zufolge habe ein Auswanderer aus Bayern den Brauch nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg eingeführt.

In Gefangenschaft habe dem hungrigen Soldaten ein Gefängniswärter damals an Heiligabend eine Essiggurke zugesteckt. Zurück bei seiner Familie habe er als Erinnerung an seine Rettung immer an Weihnachten eine Gurke an den Baum gehängt. Bestätigt wurde dieser Mythos bisher nicht. (ak)