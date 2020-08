Eine Frau in Dortmund vertraute blind auf ihr Navi. Als sie ihren Fehler bemerkt, ist es bereits zu spät...

Dortmund: Frau vertraut ihrem Navi blind – und gerät dadurch in Lebensgefahr

Dortmund. Glück im Unglück für eine 65-jährige Autofahrerin in Dortmund!

Am Mittwochmorgen hat sich die Frau von ihrem Navi ans Ziel leiten lassen wollen. So weit kam sie gar nicht erst – stattdessen führte es sie auf dem Bahnsteig vom Bahnhof Dortmund Huckarde-Nord. Dort wurde es plötzlich brenzlig...

Dortmund: Navi leitet Frau auf den Bahnsteig – als der Zug anrollt, wird es gefährlich

Nachdem sie registriert habe, wo sie sich befand, wollte die Frau ihren Wagen am Mittwoch schnellstmöglich wenden. In ihrer Eile rutschte sie dabei mit der Hinterachse vom Bahnsteig ab, sodass das Heck ihres Wagens in die Gleisanlagen ragte.

Foto: Polizei Dortmund

Aus Dorsten kommend fuhr wenig später die Regionalbahn 43 am Bahnhof Dortmund Huckarde-Nord ein und krachte mit glücklicherweise schon deutlich reduziertem Tempo in den Wagen.

+++ Dortmund: Bauarbeiter legen Unglaubliches frei – jetzt stehen die Archäologen vor einem Rätsel +++

----------------------------------

Die Regionalbahn 43:

Sie verbindet Dorsten im Stundentakt mit Dortmund

Der Streckenverlauf führt unter anderem über Gladbeck, Wanne-Eickel, Herne, Castrop-Rauxel und Dortmund-Rahm bis zum Hauptbahnhof

Die RB 43 fährt auch samstags und sonntags

----------------------------------

+++ A1 in NRW: Junger Fahrer flüchtet nach Unfall – als die Polizei IHN findet, fallen die Beamten aus allen Wolken +++

Schwere Schäden an den Fahrzeugen

Weil die Dortmunderin kurz zuvor aus ihrem Wagen ausgestiegen war, zog sie sich keine Verletzungen zu. Auch die elf Fahrgäste der Regionalbahn blieben gesund. Vor Ort kümmerten sich Mitarbeiter des Rettungsdienstes, der Polizei Dortmund, der Bahn und der Bundespolizei um die Reisenden und die Dortmunderin.

----------------------------------

Mehr Themen aus Dortmund:

Dortmund: Bomben erfolgreich entschärft +++ B1-Sperrung aufgehoben

Unwetter im Anmarsch: In diesem Zeitraum solltest du besser nicht das Haus verlassen

Dortmund: DB-Mitarbeiter sprechen Maskenverweigerer an – dann eskaliert die Situation

----------------------------------

Weniger glimpflich kamen Auto und Zug davon. Das Fahrzeug der 65-Jährigen zeigte erhebliche Schäden, der Zug wurde im Bereich des Triebfahrzeugs beschädigt.

Foto: Polizei Dortmund

Das droht nun der Autofahrerin

Pech hatten auch alle weiteren Reisenden auf der Strecke am Morgen: Die Bahnstrecke musste von 9.26 Uhr bis 10.45 Uhr für den Bahnverkehr gesperrt werden.

Die Bundespolizei leitete gegen die 65-Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. (vh)