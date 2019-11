Dortmund: Frau sieht Wagen vor sich – und traut ihren Augen kaum

Eine Autofahrerin in Dortmund machte am Fahrzeug vor sich eine überraschende Entdeckung. (Symbolfoto)

Dortmund. Was für ein Zufall! Eine Autofahrerin in Dortmund konnte am Mittwochnachmittag kaum glauben, was sie vor sich im Straßenverkehr entdeckte.

Die Frau (45) war auf der Straße Kesselborn in Dortmund unterwegs, als ihr ein Detail an dem Wagen vor ihr auffiel.

Dortmund: Frau ist völlig verdutzt, als sie ihr eigenes Kennzeichen sieht

Das Kennzeichen des vor ihr befindlichen Wagens kam der Fahrerin mehr als bekannt vor – schließlich war es ihr eigenes! Noch am selben Morgen hatte die 45-jährige die Polizei über den Diebstahl ihres Kennzeichens informiert. Und nun fand sie es unverhofft wieder – an einem anderen Fahrzeug!

------------------------------------

• Mehr Themen:

Borussia Dortmund: Vor dem Spiel bei den Bayern gibt Brandt eine klare Ansage zum Besten: „Absoluter Wahnsinn!“

Hund: Mann lässt seinen Hund kurz in der Wohnung – als er zurückkommt, ist sein Leben zerstört

• Top-News des Tages:

Dortmund: Wissenschaftler mit deutlicher Aussage – das sind die muslimischen „Macho-Macher“

Detmold (NRW): Oliwia (15) soll Halbbruder (3) erstochen haben – DIESE Strafe könnte ihr drohen

-------------------------------------

45-Jährige ruft sofort die Polizei

Die Frau kontaktierte erneut die Polizei, die das betroffene Fahrzeug kurz darauf stoppen konnten. Im Auto befanden sich drei junge Dortmunder (17, 18 und 20). Der Fahrer konnte zwar Führerschein und Fahrzeugschein vorzeigen, jedoch stimmte das darin eingetragene Kennzeichen nicht mit dem am Wagen angebrachten Kennzeichen überein.

Als sie ihr eigenes Nummernschild vor sich sieht, ist die Frau einfach nur baff. (Symbolbild) Foto: dpa

Zudem fanden die Beamten im Auto auch noch eine Mappe mit mehreren Fahrzeugpapieren. Die drei jungen Männer wurden mit zur nächsten Polizeiwache genommen und stehen nun auch unter Verdacht des Pkw-Diebstahls.