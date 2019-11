Dortmund: Frau sieht DIESES Schild – und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus

Dortmund. In Dortmund wurde der „Dortmunder Weihnachtsmarkt“ in „Dortmunder Weihnachtsstadt“ umbenannt.

Diese Nachricht hat inzwischen viele Menschen erreicht und auch schon für Aufregung gesorgt. Doch jetzt entdeckte eine Frau ein Schild in Dortmund, das etwas ganz anderes behauptet.

Dortmund: Weihnachtsmarkt umbenannt

Der Veranstalter hatte sich jetzt dazu entschlossen, den Markt in „Dortmunder Weihnachtsstadt“ um zu nennen >>> hier mehr dazu lesen

Verwirrung durch Schild

Eine Frau hat jetzt aber eine Entdeckung in Dortmund gemacht. Als sie Fotos vom Aufbau des Weihnachtsbaumes machte, fand sie in der Nähe ein Schild mit der Aufschrift „Dortmunder Weihnachtsmarkt“.

Sie teilte das Bild bei Facebook und schreibt ironisch dazu „…daneben fand ich ein Schild, auf dem ganz klar " Weihnachtsmarkt" zu lesen ist. Und so wird es für mich und auch wohl für viele Dortmunder immer bleiben.“

Der Pressesprecher der Dortmunder Weihnachtsstadt sagt auf Nachfrage von DER WESTEN dazu, dass es kein großes Geheimnis sei, dass bei vielen Umstellungen nicht alles sofort zu 100 Prozent ausgetauscht werden könne. Die Umbenennung in „Dortmunder Weihnachtsstadt“ bleibt also bestehen. Die Schilder werden aber in nächster Zeit noch ausgetauscht. (mia)