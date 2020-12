Dortmund: Frau schaut aus dem Fenster und stellt diese Frage zum beliebten „U“

Dortmund. Vielen Menschen im Ruhrgebiet ist das Wahrzeichen der Stadt Dortmund bereits bekannt. Das „U“ türmt auf einer Brauerei im westlichen Teil der Stadt.

Hell erleuchtet ist es für die Einwohner aus Dortmund ein echter Hingucker. Allerdings ist einer Frau etwas Ungewöhnliches an dem berühmten Buchstaben aufgefallen, als sie am Abend aus dem Fenster ihrer Wohnung blickte.

Dortmund: Rätsel um Wahrzeichen

Und zwar fiel der Dortmunderin sofort auf, dass das „U“ auf der Spitze des Brauereiturms nicht wie gewohnt in einem hellen Licht erstrahlt. Sofort berichtet sie auf Facebook über ihre Entdeckung und fragt andere Bewohner um Rat.

Seit den 60er-Jahren thront das U auf dem Gebäude der Union Brauerei. Foto: imago images / Kirchner-Media

„Wäre ja schön, wenn er Weihnachten nicht so duster da rumsteht“, schreibt sie. Auch andere Dortmunder rätseln, was es mit dem verdunkelten Wahrzeichen auf sich hat.

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

Neues Projekt begeistert Dortmunder

Ein Facebook-Nutzer mutmaßt in der Kommentarspalte: „Das müsste vom BVB-Stadion sein. Das ist voll beleuchtet, heute Abend gab es dort wohl Feueralarm“. Tatsächlich löst eine weitere Nutzerin das Mysterium auf.

Zurzeit finden Installationen an dem Turm statt. Schon bald sollen an den Kacheln des Gebäudes die sogenannten „Fliegenden Bilder“ präsentiert werden. Die Facebook-Seite „Dortmunder U“ verkündete in einem Beitrag die Darstellung. „Nach zehn Jahren Betriebszeit war eine umfassende Modernisierung der Installation notwendig geworden. 6.000 LED-Lamellen und die dazugehörigen Steuermodule wurden ausgetauscht und fit für die Zukunft gemacht“.

Das Projekt sorgt für Begeisterung. Es häufen sich durchweg positive Kommentare: „Super! Dortmund freut´s! Eine Supersache und unentbehrlich!“ (neb)