Auto in Dortmund steht in Flammen.

Dortmund: Frau ist mit ihrem Auto unterwegs – plötzlich steht ihr Wagen in Flammen

Dortmund. Ein Auto stand am Mittwoch in Dortmund in Flammen!

Als eine Frau am Mittwochmorgen, gegen 9.20 Uhr, mit ihrem Auto durch Dortmund fuhr, war ihr noch nicht bewusst, was sich im Inneren ihres Fahrzeug bereits abspielte.

Dortmund: Frau ist mit ihrem Auto unterwegs

Erst durch andere Fahrer, auf dem Limbecker Postweg, wurde sie darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Wagen brannte.

+++ Dortmund: Schreckliches Drama – Mann stürzt und gerät in Gleise +++

Sie wurde laut Feuerwehr in ihrem in Flammen stehenden Auto zu einem ungefährlichen Stelllatz gelotst.

Auto in Flammen

Sie alarmierte die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Auto bereits vollständig in Flammen. Das Fahrzeug konnte von der Feuerwehr nicht mehr gerettet werden.

----------------

Mehr News auf Dortmund:

-------------

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde sowohl ein normales Stahlrohr als auch ein Schaumrohr zum Löschen eingesetzt, berichtet die Feuerwehr Dortmund.

Auto in Dortmund steht in Flammen. Foto: Feuerwehr Dortmund

Lauter Knall

Einen kurzen Schreckmoment gab es auch bei den Löscharbeiten: Der explodierte Airbag sorgte für einen ohrenbetäubenden Knall und starken Funkenregen.

Gegen 11.45 Uhr waren die Lösch- und Aufräumarbeiten beendet. An der Einsatzstelle waren elf Kräfte der Feuerwache Hörde beteiligt. (mia)