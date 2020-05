Dortmund: Forscher könnten Corona-Tests revolutionieren – mit DIESER Idee

Dortmund. Wissenschaftler an der Technischen Universität (TU) Dortmund arbeiten mit Hochdruck an einem Verfahren, durch das Coronaviren in Echtzeit sichtbar gemacht werden könnten. Der in Dortmund entwickelte Sensor könnte vor allem an Flughäfen und anderen Plätzen mit großen Menschengruppen nützlich sein.

Dortmund: Coronavirus-Test in wenigen Minuten

Neben der Suche nach einem Coronavirus-Impfstoff arbeiten Wissenschaftler und Mediziner gerade auch mit Hochdruck an der Entwicklung von Corona-Schnelltests. Ein revolutionäres Test-Verfahren könnte bald aus Dortmund kommen.

Ein an der TU Dortmund entwickelter Sensor könnte bald Corona-Schnelltests ermöglichen. (Archivfoto) Foto: imago images/Markus Rinke

Dort entwickeln Physiker, Informatiker und Mathematiker der TU Dortmund und des Leibniz-Instituts für Analytische Wissenschaften (ISAS) gerade ein Analyseverfahren, das das Coronavirus vor Ort und in Echtzeit messen und dann aufspüren kann.

+++ Coronavirus: Israel feiert Forschungs-Durchbruch! ++ Horror-Prognose für die USA +++

Maßgeblich für die neuartige Test-Technik ist der sogenannte „Pamono“-Virensensor.

Er wurde bereits 2014 von ISAS und einem Sonderforschungsbereich der TU Dortmund entwickelt und sorgt dafür, dass der Zeitraum zwischen einer Probenentnahme (Speichel, Blut oder Abwassser) und dem Testergebnis auf wenige Minuten verringert werden kann.

Sensor hilft dabei, das Coronavirus eindämmen

Der tragbare Sensor kann dabei auch außerhalb von Speziallaboren genutzt werden, um den Infektionsstatus großer Gruppen (zum Beispiel von Flughafen-Passagieren oder Bewohnern einer Wohnsiedlung) innerhalb einer kurzen Zeit zu erfassen.

Eine Aufnahme des Coronavirus unter einem Transmissionselektronenmikroskop. Foto: imago images / ZUMA Wire

Laut der Wissenschaftler können so die Einschleppung, die weitere Ausbreitung und das Wiederauftreten von Viren verhindert werden. Aktuell bereiten die Laboranten der TU Dortmund den „Pamono“-Sensor mittels Anti-Sars-CoV2-Antikörpern auf die Messung von Coronaviren vor.

+++ Coronavirus in NRW: Laschet will wieder offene Grenzen ++ Trend zeigt: Einbrüche gehen stark zurück +++

So funktioniert die Messung

Coronaviren sind, wie andere Virenarten, zu klein, um mit herkömmlichen Mikroskopen nachgewiesen zu werden. Der Virensensor dagegen weist Viren indirekt nach, in dem er Oberflächenveränderungen analysiert, die die vorhandenen Viren auf dem Sensor verursachen.

------------------------

Mehr Themen:

------------------------

Prof. Dr. Katharina Morik, Gründerin des Sonderforschungsbereiches, der den Virensensor entwickelt hat, hofft, dass er schon bald im Kampf gegen das Coronavirus eingesetzt werden kann: „Auf den 'Pamono'-Sensor sind wir ohnehin stolz, wenn er nun gegen Corona eingesetzt werden kann, ist das wunderbar“.