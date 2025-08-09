Auto kracht in Dortmund in Bushaltestelle ++ E-Scooter-Fahrer tot

Dramatische Szenen in der Nacht zu Samstag (9. August) in Dortmund! Im Stadtbezirk Scharnhorst erfasste ein Auto einen E-Scooter-Fahrer auf der Flughafenstraße im Bereich einer Bushaltestelle, erklärte die Polizei Dortmund gegenüber DER WESTEN.

Nach Angaben, die der Redaktion zudem vorliegen, soll der Pkw danach in eine Mauer gekracht und erst einige hundert Meter weiter zum Stehen gekommen sein. Auch der Mast der Bushaltestelle in Dortmund soll bei dem heftigen Aufprall aus der Verankerung gerissen worden sein. Der gesamte Bereich scheint einem Trümmerfeld zu gleichen.

Auto kracht in Dortmund in Bushaltestelle – E-Scooter-Fahrer stirbt noch vor Ort

Bei dem dramatischen Unfall in der Nacht zu Samstag (9. August) in Dortmund starb der E-Scooter-Fahrer sofort, wie es von der Polizei Dortmund heißt. Auch die schnell eingetroffenen Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Der E-Scooter selbst soll in zahlreiche Einzelteile zerschellt sein, wie es laut Angaben, die DER WESTEN vorliegen, heißt.

Die genauen Hintergründe des schweren Unfalls sowie die Personalien der Beteiligten sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Unfallaufnahme dauert noch an. Hierfür wurde noch in der Nacht ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam der Polizei Münster hinzugezogen, da dort die Rufbereitschaft in dieser Nacht lag.

Unfallfahrer festgenommen

Zeugen des heftigen Unfalls in Dortmund soll es nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht geben.

Auch die Staatsanwaltschaft wurde bereits involviert. Sie veranlasste die Festnahme des Unfallfahrers.