Dortmund: Notfall auf Schaf-Weide – DIESEN Anblick werden die Helfer nicht so schnell vergessen

Dortmund. Kurioser Einsatz für die Feuerwehr Dortmund: Als die Einsatzkräfte zu einer Schaf-Weide in Dortmund-Scharnhorst gerufen wurden, bot sich ihnen ein seltenes Bild.

Dortmund: Schaf steckt in Schwierigkeiten

Als die Feuerwehr Dortmund am Donnerstag zur Kafkastraße in Dortmund-Scharnhorst gerufen wurde, handelte es sich um einen vergleichsweise harmlosen Notfall – ein gefräßiges Tier steckte in Schwierigkeiten!

Dieses Bild von einem Schaf-Hinterteil bot sich den Einsatzkräften der Feuerwehr Dortmund, als sie zum Notfall erschienen. Foto: Feuerwehr Dortmund

Denn ein Schaf hatte sich mit seinem Kopf in der Futterstelle so verkeilt, dass es sich ohne fremde Hilfe nicht mehr befreien konnte.

Die Feuerwehr konnten das Tier aus der misslichen Lage befreien, ohne es zu verletzen.

Mit Hilfe einer Kurbel drehten die Einsatzkräfte aus Dortmund den Futtertrog so weit auf, dass das Schaf einfach seinen Kopf wieder herausziehen konnte.