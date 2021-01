Die Feuerwehr in Dortmund gerät bei Löscharbeiten unter Beschuss von Silvesterraketen. (Symbolbild)

Dortmund: Feuerwehr will Brand löschen, plötzlich werden Raketen auf sie abgefeuert

Dortmund. Eigentlich ist die Stadt Dortmund sehr zufrieden damit, wie die Silvesternacht dieses Jahr verlaufen ist. Insgesamt hat sich wohl die Mehrheit der Menschen in an die im Vorfeld kommunizierten Regeln gehalten.

Ein Vorfall sorgt allerdings für Kopfschütteln. Eine Gruppe Randalierer soll die Feuerwehr in Dortmund bei Löscharbeiten sogar mit Raketen beschossen haben.

Dortmund: Feuerwehr gerät unter Beschuss von Feuerwerkskörpern

Das Jahr war gerade einmal eine halbe Stunde alt, als in Dortmund eine Gruppe von etwa 50 Personen begann freizudrehen. Im Bereich Clarenberg/ Goystraße soll die Gruppe laut Zeugenaussagen Feuerlöscher entleert und pyrotechnische Gegenstände auf vorbeifahrende Autos geworfen haben.

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

der Signal-Iduna-Park (Heimstadion von Borussia Dortmund) ist mit über 81.000 Plätzen das größte Fußballstadion Deutschlands

weitere Sehenswürdigkeiten: Westfalenpark, Dortmunder U, Deutsches Fußballmuseum

Die randalierende Gruppe zündete auch Müllcontainer an. (Symbolbild) Foto: imago images / HärtelPRESS

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr am Ort des Geschehens eintrafen, stellten ihnen die Randalierer zwei Müllcontainer in den Weg – einen davon zündeten sie sogar an.

Und das ist noch nicht alles. Während die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt war, wurden die Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern beschossen.

Als Unterstützung durch Kollegen der Polizei eintraf, waren mehrere kleinere Gruppen am Ort des Geschehens unterwegs. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger wurde von den Beamten festgenommen. Die Vorwürfe lauten Landfriedensbruch und Sachbeschädigung. Es wird weiterhin ermittelt.