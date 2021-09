Dortmund: Seltenes Tier verfängt sich in NATO-Stacheldraht – Feuerwehr eilt zur Hilfe

Dortmund. Ganz besonderer Einsatz für die Feuerwehr in Dortmund!

Ein sehr seltenes Tier musste am Donnerstagmorgen aus einer brenzligen Situation in Dortmund-Scharnhorst gerettet werden.

Dortmund: Feuerwehr rettet seltenes Tier aus Notlage

Gegen 7.45 Uhr ging bei der Feuerwache in Scharnhorst der Alarm für ein „Tier in Notlage“ los. Was für ein Tier die Feuerwehrleute da retten sollten, war zu diesem Zeitpunkt noch Nebensache.

Es sollte jedoch ein ganz besonderer Einsatz werden.

Dortmund: Schleiereule hatte sich in Stacheldraht verfangen

Denn auf einem Grundstück an der Greveler Straße hatte sich eine seltene Schleiereule ausgerechnet in einem Geflecht aus Nato-Draht verfangen, einer Variante des üblichen Stacheldrahts.

Das Tier hatte sich mit der rechten Kralle in dem mit unterschiedlich großen Dornen versetzten Draht verfangen und sich dadurch Verletzungen am rechten Bein zugezogen. Aus eigener Kraft konnte sich die Eule aus dieser Situation nicht befreien.

Dortmund: Die Schleuereule hatte sich in NATO-Stacheldraht verfangen. Foto: Feuerwehr Dortmund

Dortmund: Tier wurde in die Tierklinik gefahren

Vor Ort wurde das stark geschwächte Tier zunächst von einem Feuerwehrmann beruhigt, während ein anderer mit einem Bolzenschneider die Eule aus ihrer Notlage befreite.

Die Eule wurde im weiteren Verlauf mit zur Feuerwache genommen und von dort aus mit dem Fahrzeug der Tierrettung in eine Tierklinik nach Recklinghausen gefahren. (kk)