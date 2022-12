Dortmund: Feuer bricht in Wohnung aus – Mann schwer verletzt

Feueralarm in Dortmund-Oestrich! Auch an Weihnachten muss die Feuerwehr ausrücken. In der Nacht zu Samstag kam sie noch gerade rechtzeitig.

In einer brennenden Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte einen bewusstlosen Mann. Mit schlimmen Verbrennungen brachte ihn der Rettungsdienst direkt in eine Spezialklinik in Dortmund.

Dortmund: Flammen züngeln aus Wohnung

Gegen 0.15 Uhr erhielt die Feuerwache einen Notruf über einen Wohnungsbrand in der Castroper Straße im Stadtteil Oestrich. Ein Pizzalieferant hatte zufällig bemerkt, dass aus dem Dachgeschoss eines Wohnhauses Flammen schlugen. Zum Glück hatte sich ein Anwohner um diese Uhrzeit noch eine Pizza bestellt, sonst wäre das Feuer vielleicht erst viel später aufgefallen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Mengede und Marten musste beim Eintreffen die Tür zur Brandwohnung aufbrechen. Drinnen stand das Wohnzimmer der Fünf-Zimmer-Wohnung komplett in Flammen. Eine Einheit beschäftigte sich mit den Löscharbeiten, während die andere nach verletzten Personen suchte.

Die Feuerwehr Dortmund konnte an Weihnachten ein Leben retten. Foto: Feuerwehr Dortmund

In einem Zimmer entdeckten die Einsatzkräfte dann einen bewusstlosen 72-Jährigen. Sie brachten den Mann sofort an die frische Luft und der Rettungsdienst versorgte ihn. Er erlitt schwere Verbrennungen und ein Inhalationstrauma. In einem Krankenwagen ging es gleich weiter in eine Dortmunder Spezialklinik.

Polizei ermittelt

Mehr Verletzte gab es nicht. Die Wohnung war ansonsten leer und auch die Bewohner der übrigen Wohnungen waren offenbar ausgegangen. Über zwei Drehleitern konnte die Feuerwehr die Ausbreitung des Brandes verhindern. Nach zwei Stunden war der Einsatz der Feuerwachen Mengede, Marten und der Freiwilligen Feuerwehr schließlich beendet.

Nun ermittelt die Polizei, wie es zu dem Brand kommen konnte.