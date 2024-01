Dortmund: Feuer am Hafen! Feuerwehr steht vor großer Herausforderung

Alarm in Dortmund! Dort brennt es am Samstag (27. Januar) im Hafen. Die Feuerwehr hat die Lage zwar unter Kontrolle, steht aber trotzdem vor einer großen Herausforderung. Das Feuer ist nämlich aufgrund des besonderen Materials, das brennt, nicht so einfach zu löschen.

Das Feuer lodert in einem Silo und für die Strategie der Löscharbeiten müssen noch Fachleute hinzugezogen werden. Die Löscharbeiten in Dortmund könnten sich deshalb über mehrere Tage ziehen.

Dortmund: Hier brennt es im Hafen

Auf der Speicherstraße im Dortmunder Hafen brennt derzeit der Inhalt eines Silos, bestätigt Feuerwehr-Sprecher Martin Rammelmann gegenüber DER WESTEN. Im Inneren des Silos brenne der darin gelagerte Raps. Von außen kann man sehen, wie der Qualm aus einem Fenster steigt. Bisher würde es keine Verletzten geben, so Rammelmann.

Feuer im Dortmunder Hafen auf der Speicherstraße. Foto: Foto: Justin Brosch

„Die Lage ist momentan sehr statisch, weil wir derzeit auf Fachleute warten, die die Lage besser beurteilen können“, erklärt der Sprecher weiter. Die Fachleute sollen dann entscheiden, ob das Silo mit Stickstoff geflutet werden kann.

Momentan habe die Feuerwehr ein Auge darauf, dass das Feuer nicht auf andere Gebäudeteile übergreift. Zum Einsatz kommt auch Drohnentechnik und eine Wärmebildkamera.

Da sich der Löschvorgang bei dem Gebäude und dem Material als etwas komplizierter erweist, rechnet die Feuerwehr Dortmund mit einem längeren Einsatz. Der könnte auch mehrere Tage andauern.