Dortmund: Nach Feuerdrama an Grundschule – jetzt äußert sich die Schulleiterin

Am Sonntagmorgen (23. Juli) kam es zu einem schweren Brand in der nahezu fertig gebauten neue Sporthalle der Brukterer Grundschule in Dortmund-Lanstrop. Der Brand löste bei der Feuerwehr Dortmund einen Großalarm aus. Bei den Löscharbeiten musste der kompletten Fußboden sowie Teile der Wandverkleidung abgetragen werden, um das Feuer löschen zu können.

Beim dem Großbrand fielen den Flammen ein Drittel des Holzfußbodens samt Gummibelag zum Opfer, DER WESTEN berichtete am Montag (24. Juli). Zwei Tage nach dem verheerenden Brand an der Dortmunder Grundschule äußerte sich erstmal die Schulleiterin der Brukterer Grundschule Michaela Krafft zu Wort. Die Schulleiterin gab es erste Einblicke in ihre Gefühlswelt und die Zukunft der Sporthalle.

Dortmund: Ein großer Schock

Nach dem plötzlichen Brand am Sonntagmorgen (23. Juli) an der Brukterer Grundschule bei dem große Teile des neuen Rohbaus der Sporthalle zerstört wurden, äußerte sich nun die Schulleiterin Michaela Krafft. „Ein großer Schock, tatsächlich“, offenbarte die Schulleiterin ihre Gefühlswelt nach dem schrecklichem Brand gegenüber einem Reporter der „Ruhr Nachrichten“.

+++ NRW: Familie will ins Freibad – an der Kasse folgt eine böse Überraschung +++

Erfahren von dem Brand hat die Schulleiterin der Brukterer Grundschule direkt von der Feuerwehr Dortmund. Diese kam am Sonntagmorgen (23.07.) mit der „schlimmen Nachricht“, auf Michaela Krafft zu. „Die Sporthalle war noch nicht eröffnet, aber sollte jetzt nach den Sommerferien endlich in Betrieb genommen werden. Ein genauer Termin stand noch nicht fest“, erzählt Krafft. Die Eröffnung der Turnhalle sollte aber zeitnah erfolgen.

Das könnte dich auch interessieren:

Wie es jetzt mit dem teilweise zerstörten Sporthallen-Rohbau weitergeht, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Und ob sich der Plan mit der alten Turnhalle geändert hat, kann ebenfalls noch nicht gesagt werden. Die Schulleiterin Michaela Krafft weiß derzeit einfach nicht „wie es weiter geht“. Zu aller erst müsste die Schadensaufnahme seitens der Polizei erfolgen, aber die hat bisher noch nicht statt gefunden.

Weitere Nachrichten aus Dortmund kannst du hier nachlesen.