Dortmund: Feuer in Wohnhaus – Bewohnerin versucht, die Flammen selbst zu löschen und landet im Krankenhaus!

Dortmund: In Derne kam es in der Nacht zu einem Feuer in einer Doppelhaushälfte.

Großeinsatz für die Feuerwehr in Dortmund!

In der Nacht auf Montag brannte es in einer Doppelhaushälte in Dortmund-Derne. Die Bewohnerin versuchte zwar, den Brand noch selbst zu löschen, musste in der Folge jedoch ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 1 Uhr nachts ging bei der Feuerwehr mehre Anrufe ein, die ein Feuer im Erdgeschoss einer Doppelhaushälfte auf der Bogenstraße in Derne meldeten.

Dortmund: Doppelhaushälfte brennt komplett aus

Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das Wohnzimmer des Hauses bereits komplett in Flammen. Sofort gingen mehrere Trupps unter Atemschutz in das Gebäude, um dieses zu löschen.

Dort fanden sie die 50-jährige Bewohnerin, die zuvor vergeblich versucht hatte, das Feuer selbst zu löschen. Dabei zog sie sich eine Rauchgasvergiftung zu und musste noch vor Ort vom Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert werden.

Dortmund: Löscharbeiten dauern bis in die frühen Morgenstunden an

Nach Abschluss der Löscharbeiten kam die traurige Erkenntnis: Die Wohnung der 50-jährigen Dortmunderin ist durch die Brandschäden unbewohnbar.

Um 8:30 Uhr konnte der Einsatz endgültig beendet werden. Die genaue Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt. An dem Einsatz waren über 50 Einsatzkräfte der Feuerwachen 6 (Scharnhorst), 2 (Eving) und 3 (Neuasseln) sowie der Löschzüge 26 (Lanstrop), 12 (Aplerbeck) und 16 (Hombruch) der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungdienstes beteiligt.