Dortmund: Feuer-Drama! Eltern aus Familienhaus gerettet – Tochter stirbt

Am Morgen wurde die Feuerwehr Dortmund über einen Brand in einem Familienhaus alarmiert. (Sybolbild)

Dortmund. Am Sonntagmorgen kam es zu einem Feuer-Drama in einer Doppelhaushälfte in Dortmund. Gegen 10 Uhr wurde die Feuerwehr über den Brand von der Anwohner der Schwerter Straße alarmiert.

Dortmund: Feuer-Drama in Familienhaus

Laut Feuerwehr Dortmund stand das Haus bei Ankunft die Einsatzkräfte bereits im Vollbrand. Die Eigentümer konnten sich zuvor selbstständig vor den Flammen retten.

Allerdings wurde die Tochter (60) noch in dem Familienhaus vermisst. Umfangreiche Lösch- und Rettungsmaßnahmen wurden sofort eingeleitet.

Da das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits einsturzgefährdet war, erschwerte dies die Maßnahmen zur Menschenrettung.

Dortmund: Eltern können sich retten

Eine dramatische Situation für die Familie! Deshalb wurden die Eltern bereits während der Löscharbeiten durch die Notfallseelsorge und dem PSU Team betreut, berichtet die Feuerwehr Dortmund. Am Montagmorgen bestätigte ein Sprecher gegenüber DER WESTEN, dass die vermisste Tochter gegen 17.15 Uhr tot aus dem Gebäude geborgen wurde.

Am Nachmittag sichert die Feuerwehr das Haus weiter vor dem Einsturz. (Symbolbild) Foto: imago images / Rüdiger Wölk

Die Nachlösch- und Rettungsarbeiten dauern am Nachmittag noch an. Die Einsatzkräfte sichern das Haus weiterhin vor dem Einsturz. Es wird danach nicht mehr bewohnbar sein, das steht bereits fest.

Die genaue Brandursache wird derzeit von der Kripo ermittelt. (mia, at)