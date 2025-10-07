Historisches Dortmunder Gebäude in Flammen ++ Rauchwolke kilometerweit zu sehen

Großbrand in Dortmund am frühen Dienstagmorgen (7. Oktober). Um 4:56 Uhr alarmierte die Polizei die Feuerwehr Dortmund. Ersten Informationen zufolge brannte ein abgelegener Bauernhof im Stadtteil Brechten.

Die Lage war herausfordernd: enge Zufahrten, begrenzte Wasserversorgung und ein hohes Gefahrenpotenzial. Die Feuerwehr rückte daher mit massiver Stärke zu dem historischen Fachwerksgebäude an. Die Rauchwolke war kilometerweit in Dortmund zu sehen.

Historisches Gebäude in Dortmund brennt

Beim Eintreffen stand bereits ein Anbau des Gehöfts in Vollbrand. Die Flammen hatten das angrenzende Wohnhaus erfasst. Sofort suchten die Einsatzkräfte nach Personen im Gebäude. Eine Person wurde gerettet, vom Rettungsdienst versorgt und blieb zum Glück unverletzt. Vier Hunde konnten lebend aus dem brennenden Bereich befreit werden.

Die geretteten Tiere befinden sich inzwischen in der Obhut der Feuerwehr Dortmund und werden über die Tierrettung weitervermittelt. Glücklicherweise befanden sich keine weiteren Menschen in den Gebäuden.

Die Brandstelle stellte die Feuerwehr Dortmund vor Probleme. Foto: Wüllner / News 4 Video-Line TV

Brandstelle schwer zugänglich

Die örtlichen Gegebenheiten erschwerten den Einsatz. Durch enge Zufahrten und Hindernisse wie Oberleitungen war der sichere Aufbau der Drehleitern nur eingeschränkt möglich. Der Stromversorger schaltete Abschnitte ab, um Risiken beim Löschen zu verringern. Dadurch waren auch umliegende Gebäude ohne Strom.

Für eine stabile Wasserversorgung musste die Löschwasserkomponente Nord eingesetzt werden. Große Distanzen zur nächsten Wasserquelle erforderten zudem aufwendige Fördertechnik. Möglicherweise asbesthaltige Materialien im Brandobjekt machen spezielle Hygienemaßnahmen erforderlich.

Rund 65 Kräfte der Feuerwehr Dortmund waren im Einsatz, darunter zahlreiche Einheiten der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr. Unterstützung kam auch durch eine Feuerwehrdrohne, die aus der Luft Einblicke in das Schadensausmaß lieferte. Zur Versorgung der Einsatzkräfte wurde der Löschzug Lütgendortmund hinzugezogen.

Um den Grundschutz in der Stadt aufrechtzuerhalten, besetzten weitere Löschzüge die Standorte der abgezogenen Einheiten. Die Feuerwehr Dortmund ging am Morgen davon aus, dass die Löscharbeiten noch viele Stunden in Anspruch nehmen wird.