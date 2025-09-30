Brand-Anschlag in Dortmund! Täter nach dummem Fehler entstellt?

Zeugensuche nach einem Brandanschlag in Dortmund. Am frühen Freitagmorgen (26. September) brannte ein Auto auf dem Gelände eines Autohändlers in Dortmund-Eving.

Gegen 5.30 Uhr hörte eine Anwohnerin aus einem Mehrfamilienhaus einen Knall. Sie sah aus dem Fenster und bemerkte ein brennendes Fahrzeug. Ein Mann in schwarzer Kleidung mit Kapuze rannte Richtung Württemberger Straße davon. Die Polizei Dortmund sucht nun nach dem Täter, der sich womöglich schwer verletzt hat.

Brandstiftung in Dortmund: Zeugen gesucht

Die Polizei geht von einer bewussten Brandstiftung aus. Der Täter soll die Fahrerscheibe eingeschlagen und das Feuer mit Benzin entfacht haben. Ermittlungen zufolge, könnte der Unbekannte durch eine Stichflamme im Gesichts- oder Kopfbereich verletzt worden sein. Demnach sei nicht ausgeschlossen, dass der Mann nach der Tat möglicherweise ärztliche Hilfe in Anspruch genommen hat.

Dortmunder Ermittler bitten um Unterstützung bei der Aufklärung der Tat. Bürger sollen verdächtige Beobachtungen melden, die sie im Bereich des Autohauses in Eving in den frühen Morgenstunden gemacht haben könnten. Ob vor, während oder nach dem Brand, jede Sichtung kann wichtig sein. Wer etwas weiß, erreicht die Dortmunder Kriminalwache unter 0231/132-7441.

Der Zeugenaufruf richtet sich auch an medizinisches Personal, das womöglich einen Patienten mit Brandverletzungen im Gesicht nach der Tat behandelt hat.