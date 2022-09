Dortmund: Auto-Inferno! Polizei schnappt Feuer-Teufel

Feuer-Teufel in Dortmund gefasst!

Am Montagmorgen (26. September) standen in Dortmund mehrere Autos in Flammen! Noch am selben Tag vermeldete die Polizei eine Festnahme.

Dortmund: Feuer-Teufel setzt Autos in Brand

In den frühen Morgenstunden am Montag – etwa gegen 5.30 Uhr – standen im Bereich der Kronenstraße/Markgrafenstraße acht Autos in Flammen! Dabei entstand ein Sachschaden in mittlerer sechsstelliger Höhe.

Aufmerksame Zeugen alarmierten sofort die Polizei. Die Beobachter gaben an, zuvor einen verdächtigen Mann wahrgenommen zu haben, der sich an einigen Fahrzeugen zu schaffen gemacht hatte.

Polizei nimmt 28-jährigen Verdächtigen fest

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein – und vermeldete noch am selben Tag eine Festnahme.

Feuer-Teufel in Dortmund geschnappt! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Fotostand; IMAGO / YAY Images (Montage: DER WESTEN)

Ein 28-jähriger Dortmunder, der als Tatverdächtiger in Frage kommt, wurde von den Ermittlern festgenommen.

Jetzt hofft die Polizei noch auf weitere Zeugenaussagen, um den Fall lückenlos aufklären zu können. Hinweise nimmt die Kripo unter der 0231/132-7441 entgegen.

