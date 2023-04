Dortmund verbietet Start von „Festi Ramazan“ – jetzt gibt es Neuigkeiten

Es sollte der Startschuss zum größten Ramadan-Fest Europas werden. Von Freitag (31. März) bis zum 16. April sollte das „Festi Ramazan“ an den Westfalenhallen zehntausende Besucher anlocken. Doch die Organisatorin hat ihre Rechnung ohne die Stadt Dortmund gemacht.

Denn die ließ den Beginn des Festi Ramazan am Freitag platzen. Feuerwehr und Ordnungsamt hatten den Veranstaltungsort zuvor gründlich unter die Lupe genommen. Die Stadt Dortmund sprach nach Angaben der „Ruhrnachrichten“ später von „gravierenden Mängeln, die eine Genehmigung nicht möglich gemacht haben“.

Mittlerweile gibt es gute Neuigkeiten.

Dortmund kippt Start zum Festi Ramazan

Auf der Webseite des Festi Ramazan informierte der Veranstalter Besucher über die kurzfristige Verschiebung des Starts. „Festi Ramazan Dortmund ist wegen technischer Gründe heute geschlossen“, hieße es dort am Donnerstag. Als Grund nannte Jasmin Sahin in der Zeitung technische Probleme. Die Organisatorin des Ramadan-Fests in Dortmund nannte die Elektrik und die Lüftungsanlage in den Zelten.

Diese hätten wegen Lieferschwierigkeiten ad hoc nicht gelöst werden können. Von einer fehlenden Genehmigung wisse Jasmin Sahin allerdings nichts. Sie habe sich aus freien Stücken dazu entschieden, die Eröffnung des Festivals abzusagen.

Lange Mängel-Liste bei Festi Ramazan Dortmund

Dabei ist die Liste der Mängel noch viel länger. Nach Angaben des „WDR“ fehlten an einigen Essenständen Rauchabzüge, Notausgänge waren falsch oder gar nicht beschildert. Außerdem waren in einigen Gasküchen falsche Ventile verschraubt. Einige dieser Punkte dürften schnell zu beheben sein.

Wann das Festi Ramazan nun eröffnet werden kann, stand zunächst noch in den Sternen. Die nächste Begehung von Stadt und Feuerwehr stand am Samstag (1. April) an. Es sollte eine Punktlandung werden. Um 15.30 Uhr teilte die Stadt Dortmund mit, dass die Genehmigung erteilt wurde. Dem Start des Fest Ramazan stand damit am Samstag nichts mehr im Wege.