Dortmund: Eine Woche länger Ferien – irrer Fehler lässt Schulkinder jubeln

Genau das haben sich bestimmt Hunderttausende Kinder in NRW am Montag (7. August) gewünscht: eine Verlängerung der Sommerferien. In Dortmund ist genau das eingetreten. Wegen eines kleinen Fehler mit großen Folgen.

Konkret haben 75 Kinder in Dortmund eine Verlängerung der Ferien um eine ganze Woche bekommen. Nicht etwa als nettes Geschenk oder zur Erhöhung der Motivation, sondern weil ganz schlicht keine Möbel in ihren Klassenräumen standen.

Dortmund: Vier Klassen müssen warten

Wie die „WAZ“ berichtet, hat ein „Buchungs-Fehler“ dazu geführt, dass sich nun der Schulstart für die 75 Kinder in Dortmund verschiebt. Die Stadt Dortmund bestätigt gegenüber der Zeitung: Vier Klassen müssen bis zum 14. August warten.

Betroffen sind laut Stadt Dortmund drei erste Grundschulklassen und eine zweite. Sie sind für Flüchtlingskinder und andere Zugezogene eingerichtet worden, die auf der Warteliste für einen Grundschul-Platz standen. Sie alle sollten im leerstehenden Gebäude der früheren Lessing-Grundschule unterkommen.

Fehler bei der Bestellung

Platz genug gibt es dort also. Aber keine Möbel, wie die „WAZ“ berichtet. Deshalb wurden brandneue Tische, Regale, Schränke und Co. aus dem Lager-Bestand der Stadt Dortmund angefordert. Doch dabei passierte der erwähnte kleine Fehler: Die Möbel wurden irrtümlich nur zum Liefern bestellt. Sie hätten aber zum Liefern und Aufbauen bestellt werden müssen. In den Abläufen der Verwaltung ist das ein bedeutender Unterschied.

Im Klartext: Es mangelte am Montagmorgen zwar nicht grundsätzlich an Möbeln, aber sie waren alle nicht montiert. Und das ist bei Tischen, Stühlen und Schränken für 75 Kinder auch nicht mal eben so nachgeholt – zumal auch die Grundreinigung der Räume und der neuen Möbel erst nach dem Aufbau erfolgen sollte.

Inzwischen packen zwar Lehrer/innen und weitere Helfer/innen kräftig mit an, um den Aufbau nachträglich schnell zu meistern. Aber da nicht abzuschätzen ist, wie lange die Arbeiten dauern, und um den Eltern Planungssicherheit zu geben, wurde der Schulstart nun direkt um eine Woche nach hinten verschoben.

Doch das ist längst nicht das einzige Problem, mit dem Schüler beziehungsweise deren Eltern in Dortmund zu kämpfen haben.