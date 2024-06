Gewitter in Dortmund sorgt für Chaos! Straßenbahnen lahm gelegt ++ Unwetter bei EM-Fanfest

Herrgott, was ist das für ein Wetter? Das Gewitter im Ruhrgebiet an diesem Freitag (21. Juni) ist für die aktuelle Jahreszeit nicht nur ärgerlich, sondern hat auch bittere Folge in Dortmund gehabt.

Ein Stromausfall in der Oberleitung der Straßenbahn hat in Wickede im Osten der Stadt den Straßenbahnverkehr zum Erliegen gebracht. Auch EM-Fans wurden von dem Wetter eingeschränkt.

Gewitter in Dortmund sorgt für Chaos im Nahverkehr

Es regnet, stürmt und gewittert in Dortmund! Am Nachmittag sorgte das Gewitter für mächtig Chaos, als der Strom in der Oberleitung der Straßenbahn in Wickede ausfiel. Der Verkehr kam in dem Bereich zum Erliegen, es bildete sich Stau.

Das Problem war zwar gegen 17.30 Uhr wieder behoben, doch nach Informationen von DER WESTEN kam es dann zu einer technischen Störung in der Verwaltungszentrale in Dortmund-Brackel. Mehrere Straßenbahnen konnten nicht mehr weiterfahren, auf den Gleise reihten sich sich hintereinander auf. Insgesamt mussten mehrere hundert Fahrgäste an den verschiedenen Stationen rund eine halbe Stunde warten, bis die Bahnen endlich wieder fuhren.

Doch auch die S-Bahn in Brackel hatte in Folge des Gewitters Probleme, nachdem ein Baum auf die Gleise der S-Bahn-Linie 4 gekracht war. Weil die Feuerwehr ausrücken und den entwurzelten Baum entfernen musste, blieben auch die Bahnschranken am Übergang im Bereich des Knappschaftskrankenhauses minutenlang unten. Das sorgte für Staus und Hupkonzerte der Autofahrer.

Gewitter in Dortmund macht EM-Fans nass

Bittere Folgen hatte das Unwetter in Dortmund auch für EM-Fans in der Fan Zone am Friedensplatz. Die Zuschauer bei dem Spiel der Slowakei gegen die Ukraine ließen sich von dem Starkregen allerdings nicht abhalten.

Mehr News:

Entweder harrten sie im Regen aus oder verfolgten das Spiel unter Überdachungen weiter. Auch verzichtete die Stadt Dortmund auf eine Räumung der Location. Echte Fußballfans kennen eben keinen (Wetter-) Schmerz!