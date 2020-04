Dortmund: Familientragödie! Vater bringt Ehefrau und drei Kinder um – dann tötet er sich selbst

Dortmund. Schreckliche Familientragödie in Dortmund!

Am Donnerstagvormittag hat die Polizei in einer Wohnung in Dortmund-Barop die Leichen von vier Personen gefunden. Eine 38 Jahre alte Frau und ihre drei Kinder im Alter von zwei, sechs und acht Jahren lagen tot in der Wohnung.

Dortmund: Mann tötet Ehefrau und Kinder und dann sich selbst

Zuvor war es in den Morgenstunden an der Autobahnbrücke Blickstraße an der A45 zu einem Suizid gekommen. Nach den durchgeführten Ermittlungen gehen Polizei und Staatsanwaltschaft Dortmund davon aus, dass es sich bei dem Toten um den 41 Jahre alten Familienvater handelte.

Demnach soll er zuerst seine Ehefrau und die drei gemeinsamen Kinder in der Wohnung getötet und sich danach selbst das Leben genommen haben. (cs)

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.