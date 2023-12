Dortmund: Mann brutal getötet! Polizei jagt IHN – und warnt die Bevölkerung

Schreckliches Verbrechen in den frühen Morgenstunden des 4. Dezember 2023 in Dortmund. Gegen 4.15 Uhr kam es auf der Kampstraße zu einer folgenschweren Auseinandersetzung, die jetzt die Polizei in Atem hält.

Ein Mann steht im dringenden Verdacht, sein Opfer getötet zu haben. Die Polizei Dortmund jagt nun öffentlich nach Krystian Denis Wieclawek. Er gilt als dringend tatverdächtig – und soll extrem gefährlich sein.

Dortmund: Polizei jagt brutalen Schläger

Nach Angaben der Ermittler ist das Opfer an den Folgen von Faustschlägen ins Gesicht gestorben. Seitdem ist der 30-jährige Beschuldigte auf der Flucht. In seiner Abwesenheit hat das Amtsgericht Dortmund einen Haftbefehl gegen Denis Wieclawek erlassen.

Die Polizei Dortmund sucht diesen Mann. Foto: Polizei Dortmund

Auch interessant: Duisburg: Urteil gegen John-Reed-Attentäter gefallen – Worte des Verteidigers sprechen Bände

Die Polizeibehörden beschreiben Wieclawek, der Teil der Dortmunder Obdachlosenszene sein soll, als „aggressiv bzw. gewalttätig“. Die Ermittler haben Fahndungsfotos veröffentlicht und bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Behörden warnen jedoch eindringlich davor, den Tatverdächtigen anzusprechen und stattdessen bei Sichtung sofort den Notruf 110 zu wählen.

Das große Weihnachts-Gewinnspiel von DER WESTEN

Wir verlosen tolle Preise im Gesamtwert von fast 13.000 €! Mit ein bisschen Glück gewinnst du einen Hometrainer, ein E-Bike, ein Soundsystem und noch vieles mehr. Jetzt gratis mitmachen!

Polizei bittet um Hilfe

Die Polizei ist auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen und bittet um jegliche Hinweise, die zur Ergreifung des Tatverdächtigen führen können. Sachdienliche Informationen werden von der Kriminalwache der Polizei Dortmund entgegengenommen. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Krystian Denis Wieclawek haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0231/132-7441 zu melden.

Mehr Themen:

Die Behörden setzen alles daran, den Verdächtigen aufzuspüren und das schreckliche Verbrechen aufzuklären. Jeder noch so kleine Hinweis kann ein wichtiger Baustein in der Ermittlungsarbeit sein und zur Gerechtigkeit für das getötete Opfer beitragen.