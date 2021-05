In Dortmund konnten Anwohner kaum glauben, was sie am Himmel sahen.

Dortmund: „Ufo-Alarm!“ Bewohner trauen ihren Augen nicht, als plötzlich DAS am Himmel zu sehen ist

Dortmund. Mysteriöse Beobachtung in Dortmund!

Eine Frau muss gleich zweimal hinschauen, um ihren Augen zu trauen. Am Himmel sieht sie ein undefinierbares Objekt, welches durch die Gegend fliegt. Hat die Dame aus Dortmund etwa ein Ufo entdeckt?

Dortmund: „Ufo Alarm“? Fliegendes Objekt stellt Frau vor ein Rätsel

Es ist dunkel, hat eine merkwürdige Form und fliegt unbeirrt umher. Eine Frau aus Dortmund ist ganz schön verunsichert, als sie ein mysteriöses Objekt am Himmel entdeckt.

Sie ist sich sicher: Ein Heißluftballon wäre eindeutig größer, ein Wetterballon hätte eine runde Form und eine Drohne würde vermutlich tiefer fliegen und zudem Geräusche von sich geben.

Was hat es also mit dem unbekannten, fliegenden Etwas in Dortmund auf sich? Handelt es sich hierbei tatsächlich um ein Ufo?

In einer Dortmunder Facebook-Gruppe bittet die Frau in ihrer Unsicherheit um Rat. Dort erhält sie die Antwort.

Das wird doch wohl kein Ufo sein, das dort über Dortmund kreist? Foto: privat

Dortmund: Rätsel gelöst – DAS steckt hinter dem mysteriösen Etwas

Die Dame aus Dortmund scheint an diesem Tag nicht die einzige Person gewesen zu sein, der das fliegende Objekt am Himmel aufgefallen ist.

Im Unterschied zu ihr wissen die anderen Dortmunder jedoch sehr wohl, was es mit dem mysteriösen Etwas auf sich hat.

Dortmund: Hier sieht man öfter mal was am Himmel fliegen. Dieses Objekt ist den Bewohnern allerding bekannt. (Archivbild) Foto: IMAGO / Rene Traut

Während die einen sich aus dem Rätsel einen Spaß erlauben und beispielsweise anmerken, dass es sich um ein fliegendes Riesen-Kondom halten könnte, haben andere die passende Lösung.

Am Dortmunder Himmel flog an diesem Tag kein Ufo, sondern ein Heißluftballon in der Form eines Schraubenziehers des Werkzeugherstellers Wera, der für seine Produkte Werbung machen wollte.

Die Werbemaßnahme scheint jedoch nur bedingt gewirkt zu haben. (mkx)