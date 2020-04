Dortmund: Experten schlagen Alarm – tödlicher Pilz sorgt für Massensterben DIESER Tiere

Dortmund. Experten in Dortmund sind besorgt. Eine ganze Tierart ist von einem tödlichen Pilz befallen.

Dabei ist es eigentlich ganz einfach, die Tiere zu schützen.

Dortmund: Experten schlagen Alarm - tödlicher Pilz verursacht Massensterben

Der Verein Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz (Agard) musste feststellen, dass die Salamander-Pest, eine tödliche Infektionskrankheit unter Salamandern, in Dortmund angekommen ist.

Nachdem im Dezember 2019 zwei tote Feuersalamander aufgefunden worden waren, wurde im vergangenen Februar das nächste tote Tier entdeckt. Sie starben nachweislich an dem Pilz Batrachochytrium salamandrivorans (kurz Bsal), wie die Ruhrnachrichten berichten.

Agard geht davon aus, dass die Menschen den Pilz weiterverbreiten. Der Tierschutzverein schlägt deshalb Alarm und bittet die Menschen, Schutzmaßnahmen zu treffen.

Menschen können Massensterben ganz einfach eingrenzen

So sollten sie bei Spaziergängen oder Fahrten durch waldige Gebiete nicht vom Weg abkommen. Zudem sollte man beim Verlassen der Natur Schuhe sowie Fahrrad- und Autoreifen gründlich reinigen. Schließlich setzt sich der tödliche Pilz am Waldboden und im Schlamm ab und wird so vom Menschen weitergetragen.

Das ist der Bsal:

Erstmals 2013 entdeckt

Ursprünglich aus Asien über infizierte Molche nach Europa gelangt

2008 gab es ein Massensterben von Feuersalamandern in den Niederlanden. Die Tiere starben dort fast aus. Ähnliches passierte kurz daraufhin in Belgien

Ebenso wie Batrachochytrium dendrobatidis (kurz: Bd) löst Bsal Infektionskrankheit Chytridiomykose aus

Empfohlene Hygienemaßnahmen des Landesumweltamts NRW: vor allem Durchtrocknung der Stiefelsohlen und Desinfektion von Ausrüstung z.B. wie Kescher und Wasserfallen

Bevor der Pilz in Dortmund aufgetaucht war, sei es schon in Essen und Bochum zu einem Massensterben des Feuersalamanders gekommen. Das schreiben die Ruhrnachrichten.

Jetzt liegt es unter anderem an den Menschen, ein Verbreiten des tödlichen Pilzes zu weitestgehend verhindern. (nk)