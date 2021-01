Dortmund: Experte wird nach Schlangenalarm deutlich – „wie scharfe Pistole“

Dortmund. Der Schlangenalarm vom Neujahrswochenende hat Dortmund in Aufruhr versetzt. Ein Anwohner hatte in einem Haus eine Schlangenhaut gefunden, die möglicherweise von einer giftige Natter stammen könnte.

Feuerwehr und Polizei Dortmund ließen das Gebäude zur Sicherheit schnell evakuieren. Doch ist die Angst vor den Tieren berechtigt? Durchaus, sagt ein Schlangenexperte jetzt den „Ruhr Nachrichten“.

Dortmund: Treibt eine Schlange ihr Unwesen? So gefährlich kann das laut Experten sein

Schließlich handele es sich um ein Gifttier. Bei richtiger Handhabung verhielten sich die Tiere zwar friedlich, doch für den Laien könne eine Begegnung folgenreich enden.

„Das ist wie mit einer scharfen Pistole: Das Tier macht nix, wenn ich vernünftig damit umgehe“, sagt Experte Roland Byner. Wer aus Unwissen nicht korrekt mit dem Tier umgehe, könne unter Umständen allerdings Probleme bekommen.

Zum Glück hatte der Anwohner am Silvestertag gegen 11 Uhr nur die Schlangenhaut gefunden und stand eben keinem lebendigen und möglicherweise gefährlichen Reptil gegenüber.

Ein Foto seines Fundes hatte er nach Absprache an die Feuerwehr geschickt, die sich mit einem Schlangenexperten in Verbindung setzte.

Schlangen-Alarm in Dortmund! Foto: imago images

Der konnte am Wochenende nicht ausschließen, dass es sich tatsächlich um eine giftige Schlange handeln könne. Für die Bewohner bedeutete das am letzten Tag des Jahres, ihre Wohnungen schnellstmöglich zu verlassen. Sie wurden in der Zwischenzeit bei Bekannten oder in Hotels untergebracht.

Zwar durften sie inzwischen wieder in ihre eigenen vier Wände umziehen, doch bislang fehlt von der Schlange in Dortmund noch immer jede Spur.

Auch die Schlange, die im Sommer 2019 Herne in Aufruhr versetzt hatte, tauchte erst nach Tagen wieder auf. Tage, in denen die Anwohner bei jedem Rascheln im Gebüsch aufgeschreckten.