Dortmund unter Schock – beliebtes Event fällt aus: „Ist gestorben“

Seit 2015 freuten sich Jahr für Jahr Tausende Besucher auf dieses Highlight in Dortmund – doch jetzt geht diese Ära zu Ende!

Der PLWM – das steht für „Phantastischer Lichter-Weihnachtsmarkt“ – lockte zahlreiche Menschen in den Fredenbaumpark in die Dortmunder Nordstadt. Das Event im Mittelalter-Style kam offenbar gut an, sodass Gründer Gisbert Hiller das Projekt immer wieder auf die Beine stellen konnte.

Doch 2023 war vorerst das letzte Mal, dass der PLWM in Dortmund stattfand. Auf seiner Website findet Hiller heftige Worte.

Dortmund: Weihnachtsmarkt-Aus beschlossen!

„Der einzigartige PLWM findet in diesem Jahr anderswo statt, garantiert aber nicht mehr in Dortmund“, schimpft er auf „spectaculum.de“ – und macht nochmal deutlich, wie überzeugt er von seinem Konzept ist: „Der überaus beliebte PLWM, in altbewährter Form und ohne riesiges Zirkuszelt, welches mit brutaler Lautstärke die Weihnachtsmarkt Stimmung komplett killt! In einer wunderschönen Location, festlich, mittelalterlich, urig, rustikal, kuschelig, feurig, gemütlich, mit tollen Kleinkünstlern und mit grandiosen kleinen Bands.“

Hiller liefert auch direkt die Erklärung: „Die am 5. Juni 2024 von zwei Lichterloh-Gesellschaftern gegründete WL-Events-GmbH will im Fredenbaumpark zu Dortmund eine Konzert- Veranstaltungsreihe und einen Weihnachtszirkus im 8-Master-Zirkuszelt veranstalten.“

Sein dramatisches Fazit: „Der PLWM Dortmund ist damit gestorben.“ Die Betonung liegt dabei auf dem Zusatz „in Dortmund“ – denn anderswo soll das Projekt unbedingt weitergehen. Wenn auch mit einigen Einschränkungen.

Veranstalter spricht Klartext

Auf große Bands der Mittelalter-Rock-Szene wie In Extremo, Saltatio Mortis, Feuerschwanz oder Schandmaul müsse man künftig verzichten, so Hiller. Er will vermehrt auf kleinere Bands und überschaubarere Bühnen setzen. „Alles soll wieder gemütlicher, kuscheliger, feuriger, mittelalterlicher und phantastischer werden – schöner dekoriert, mit viel Liebe zum Detail, mit ganz viel Liebe und Herzblut!“, schreibt Hiller.

Das Ziel: „Die natürliche und stimmungsvolle Beleuchtung soll wieder im Vordergrund stehen, ganz viele Kerzen, Fackeln, Flammschalen, Feuerkörbe, Windlichter, Lagerfeuer , usw. und eine schöne aber dezentere Beleuchtung der Bäume mit künstlichem hellen Licht – es soll alles wieder rustikaler, uriger, derber, mittelalterlicher und phantastischer werden!“

Jetzt stellt sich nur noch die Frage, WO der neue PLWM stattdessen stattfinden soll. Ein genaues Ziel ist noch nicht gefunden – fest steht aber, dass man einen Standort im Ruhrgebiet, nahe Dortmund, sucht. Genauere Informationen sollen noch folgen.