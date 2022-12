Dortmund und Essen im Ausnahmezustand! Tausende Menschen legen Verkehr lahm – das steckt dahinter

In Dortmund und Essen ist am Dienstagabend die Hölle los.

Am Berliner Platz in der Essener Innenstadt hupen die Autos Sturm und versperren die Kreis-Kreuzung an der Ostfeldstraße, Friedrich-Ebert-Straße und Segerothstraße. In Dortmund zeigt sich das gleiche Bild. Autokorsos, überfüllte Straßen und die Menschen zünden sogar unerlaubt Pyro-Technik. Was ist hier nur los?

Dortmund und Essen: Ausgelassene Stimmung nach Marokko-Sieg

Beim Achtelfinal-Spiel der WM gegen Spanien hat Marokko nach dem Elfmeterschießen mit 3:0 gewonnen und nun feiern die Fans im Ruhrgebiet den Sieg. Zur aktuellen Stunde sind in der Dortmunder Innenstadt über 1.000 Menschen unterwegs. Die Straßen sind überfüllt mit Fahrzeugen, die hupend im Autokorso über die Ringe ziehen.

Zugleich sind hier auch zahlreiche Menschen unterwegs, die die marokkanische Flagge hissen und teils ohne Vorsicht den Verkehr blockieren. Sie tanzen auf den Straßen und sollen sogar teilweise Pyro-Technik entzünden.

In Dortmund feiern Marokko-Fans nach dem WM-Spielsieg. Foto: Markus Wüllner / News4 Video-Line

Im Netz kreisen bereits etliche Fotos und Videoaufnahmen von den Ausnahmezuständen in der beiden Ruhrgebietsstädten. Nun rückt die Polizei vor und sammelt ihre Kräfte an den Brennpunkten.

Situation entspannt sich langsam

In Essen ist die Polizei am Berliner Platz vor Ort und regelt nun den Verkehr mit Straßensperrungen, wie eine Sprecherin gegenüber DER WESTEN bestätigte. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Bisher habe es noch keine Verletzten und auch keine Meldung über den Einsatz von Pyrotechnik gegeben. Mit Stand 20.00 Uhr würde der Verkehr nun auch langsam wieder abfließen.

In Dortmund sei vor allem die Nordstadt voll, wie eine Pressesprecherin der Polizei bestätigt. Dort seien auf der Münsterstraße hunderte Menschen aufeinandergetroffen und hätten auch Pyrotechnik gezündet. Auch jetzt seien dort noch viele unterwegs auch wenn sie so langsam abwandern.