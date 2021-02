Dortmund: Erkennst du IHN trotz Maske? Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto

Dortmund. Kennst du diesen Mann? Er soll in Dortmund sein Unwesen getrieben haben.

Zugegeben: Wegen der aktuellen Maskenpflicht wird die Polizeiarbeit in Dortmund nicht erleichtert. Nun erkennt man mutmaßliche Täter auf Überwachungsbildern noch schlechter.

Dennoch versuchen die Beamten aus Dortmund diesen Mann mit diesem Foto aufzuspüren:

Kennst du diesen Mann, der in Dortmund sein Unwesen trieb? Foto: Polizei Dortmund

Dortmund: Kannst du helfen?

Er soll am 3. Dezember 2020 mit einer gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten am Freistuhl in der Innenstadt von Dortmund Bargeld abgehoben haben.

Das ist die Stadt Dortmund:

wurde 880 erstmals schriftlich erwähnt (als 'Throtmanni')

hat 588.250 Einwohner (Stand: Dezember 2019) und ist damit die neuntgrößte Stadt Deutschlands

nach Fläche und Einwohnerzahl die größte Stadt im Ruhrgebiet

ist mit Flughafen und Hauptbahnhof wichtiger Verkehrsknotenpunkt

Sehenswürdigkeiten: unter anderem der Westfalenpark, dasd Dortmunder U und das Deutsche Fußballmuseum

Oberbürgermeister ist Thomas Westphal (SPD)

Ein weiterer Versuch scheiterte jedoch. Die Kripo konnte dem Unbekannten bisher nicht auf die Schliche kommen und bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Das Amtsgericht ordnete nun die Veröffentlichung des Fahndungsfotos an.

Kennst du diesen Mann? Weißt du, wo er sich aufhält? Dann melde dich bei der Kripo Dortmund unter Telefon: 0231/132 7441. (ldi)

