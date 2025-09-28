OB-Stichwahl in Dortmund im Newsblog: Verteidigt Westphal das Rathaus? Wahlbeteiligung eher schwach

Dortmund war bekannt für Kohle, Stahl und Bier. Die Westfalen-Metropole wird heute bei Fußballfans in ganz Europa direkt in Verbindung gebracht mit dem BVB. Politisch interessierte Menschen wissen darüber hinaus: Dortmund ist seit 1946 eine SPD-Hochburg. Doch nach der OB-Stichwahl könnte die Stadt erstmals seit dem Krieg nicht mehr von einem Sozialdemokraten geführt werden.

+++ Mehr zu den OB-Stichwahlen in NRW +++

OB-Stichwahl in Dortmund im Newsblog: Westphal (SPD) oder Kalouti (CDU)

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

1. Wahlgang Stichwahl (Zwischenstand) Westphal (SPD) 27,4 % Kalouti (CDU) 17,0 %

Wer mobilisiert mehr? Rot-Grün gegen das bürgerliche Lager

15.18 Uhr: Der Wahlkampf dürfte seine Spuren hinterlassen. Wie die „WAZ“ berichtet, verlangt der prominente TV-Mann Heiko Wasser weiterhin eine persönliche Entschuldigung von OB Westphal. Er wehrt sich vehement gegen die Rassismus-Unterstellung. Westphal war bereits zurückgerudert. „Diese Vorwürfe sind ehrabschneidend und haltlos“, so Wasser. Allerdings wird der Moderator für seine teilweise scharfen Beiträge im Netz wiederum vom BVB-Fanportal „schwatzgelb.de“ kritisiert.

Wahlbeteiligung bei OB-Stichwahl in Dortmund bisher unter dem Niveau von 2020

13.29 Uhr: Die Wahlbeteiligung bleibt weiter geringer als vor fünf Jahren. 24,19 Prozent waren es 2020 um Stand 13 Uhr. Am heutigen 28. September 2025 verzeichnet man zur Stichwahl um die selbe Zeit nur 22,93 Prozent. Die beiden Kandidaten, Westphal und Kalouti, haben ihre Stimme übrigens selbst auch schon im Wahllokal abgegeben.

11.21 Uhr: Ersten Hochrechnungen zufolge liegt die bisherige Wahlbeteiligung in Dortmund zur Zeit bei 19,21 Prozent. Die endgültigen Zahlen stehen dann erst am Abend fest. Bei der Wahl im Jahr 2020 waren es 20,37 Prozent gewesen.

Wer kann mehr mobilisieren? Grüne unterstützen Westphal, Cremer-Lager ruft zur Wahl Kaloutis auf

8 Uhr: Die Wahllokale in Dortmund öffnen. Entscheidend wird sein, welches Lager am besten mobilisieren kann. Vor zwei Wochen machten nur 53 Prozent der Dortmunder Wahlberechtigten ihr Kreuz, heute dürfte die Quote noch niedriger ausfallen.

Die AfD-Wählerschaft könnte der OB-Stichwahl zwischen SPD und CDU diesmal in großen Teilen fernbleiben. Bleiben die Anhänger der CDU, und des unabhängigen Kandidaten Martin Cremer, der ebenfalls dem bürgerlichen Lager angehört. Oberbürgermeister Thomas Westphal legte sich scharf mit dem Cremer-Lager an – eine möglicherweise unkluge Aktion, die er bereuen könnte (mehr dazu im Vorbericht unten). Der unterlegene OB-Kandidat, der auf 14,59 Prozent kam, rief danach zur Wahl des Christdemokraten Alexander Omar Kalouti auf.

+++ Weitere Infos: Themenseite zur NRW-Kommunalwahl 2025 +++

Westphal dürfte sich auf die noch verbliebende und vor allem ältere Dortmunder Stammwählerschaft der SPD verlassen. Darüber hinaus hofft er auf Rettung durch Stimmen der Grünen, deren unterlegene OB-Kandidatin Katrin Lögering den Dortmundern mittlerweile die Wahl Westphals empfiehlt.

Vorbericht: Westphal ohne Amtsbonus – Gegenkandidat vielen unbekannt

Die SPD-Ära in Dortmund könnte enden, weil Amtsinhaber Thomas Westphal keinen Amtsbonus aufbauen konnte. Besonders populär ist er in der Stadt nicht. Immerhin Lotto-König Chico steht zu ihm und machte kurz vor der Stichwahl Werbung für den Amtsinhaber. Westphal sei „ein ganz toller Mensch“. Andere dagegen werfen dem Politiker ein arrogantes Auftreten vor.

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dass der SPD-Mann nach dem ersten Wahlgang in einer Rede über die Anhänger des drittplatzierten parteilosen Bewerbers Martin Cremer vom Leder zog („Geldadel“ aus dem Dortmunder Süden), bestätigte viele in diesem Eindruck. Er warf den Cremer-Unterstützern sogar vor, sich rassistisch und rechtsextrem zu äußern. Der prominente Sportjournalist Heiko Wasser, der für Cremer warb, schaltete sogar die Justiz ein, wie der WDR berichtet. Hinterher bedauerte Westphal seine Wortwahl öffentlich.

Weitere Nachrichten für dich:

Während Westphal polarisiert, ist sein Gegenkandidat Alexander Omar Kalouti dagegen für viele ein unbeschriebenes Blatt. Der Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit am Theater Dortmund stammt aus Beirut, studierte unter anderem in London und landete erst vor rund elf Jahren in Dortmund. Eine ursprünglich von der CDU angestrebte gemeinsame OB-Kandidatur in Absprache mit den Grünen scheiterte – hätte aber vermutlich weitaus größere Erfolgschancen gehabt.